Gungrave GORE: Blood Heat aangekondigd

Gungrave GORE: Blood Heat werd onlangs aangekondigd tijdens Tokyo Game Show 2025. Verrassend genoeg, is het geen vervolg binnen de franchise, maar een volledige rework van de in 2022 verschenen Gungrave GORE. De game komt naar Xbox, PlayStation en PC.

Gungrave is een third person action shooter, maar niet eentje in de zin van The Division of Ghost Recon, maar meer eentje in de zin van Devil May Cry. Dat zie je in de looks, maar ook de gameplay, die sterk beïnvloed is door de third person action game van Capcom. In 2022 verscheen het derde deel binnen de franchise, na ruim 18 jaar afwezig te zijn geweest. Drie jaar na het laatste deel, krijgt deze al een remake, in Unreal Engine 5. Check de trailer hier beneden.

De action game wilt duidelijk lijken op al de beste third person action games uit het PlayStation 2-tijdperk. Dit is dan ook de missie van de ontwikkelaars. Die nostalgie vangen en laten samenkomen in een moderne game met een moderne look en feel. Unreal Engine 5 moet dit gaan waarmaken. De volledige game is opnieuw ontwikkeld, met aangepaste vijanden, nieuwe speelbare personages en nog veel meer.

Studio Iggymob, de ontwikkelaars, nemen hiermee hun tweede kans om het action games publiek voor zich te winnen. Gungrave Fore verscheen namelijk in 2022 en scoorde matig met een gemiddelde score van 57 op Metacritic. Weet de remake onze harten wel te veroveren? Een releasedatum is nog niet bekend.