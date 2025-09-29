Background

Battlefield 6 steekt de draak met Call of Duty

Nieuws 29 september 2025

Electronic Arts (ondertussen een bedrijf niet binnenkort niet langer beurs geregistreerd is), zet alles op alles om aan te geven dat Battlefield geen Call of Duty is. Dit doen ze door een beetje de draak te steken met de shooter.

“We blazen Call of Duty helemaal op!”, dat is de beeldspraak die we zien in de nieuwste live action trailer van Battlefield 6. Deze trailer begint met een squad die bestaat uit onder andere Zac Efron en Jimmy Butler, die er duidelijk niet uitzien als soldaten, maar met een petje achterstevoren en kleurrijke wapenskins over het slagveld lopen. Nog voor Zac Efron volledig uit zijn woorden kan komen, wordt de squad volledig opgeblazen.

Zodra de rook opklaart, verschijnen typische soldaten in beeld met toepasselijke uniformen. “Who was that?” zegt de ene soldaat, waarna “Doesn’t matter” luidt als antwoord van de andere soldaat.

Deze trailer is het antwoord van EA en Battlefield Studios op de alsmaar krankzinnigere skins en samenwerkingen in Call of Duty. Battlefield belooft alle toevoegingen realistisch te houden. Geen Nicki Minaj of Terminator skins in Battlefield dus. De praktijk moet dit gaan bewijzen. Battlefield 2042 bleef ook meer gegrond met de skins, alhoewel hier toch ook twijfelachtige verschijningen zijn. Hoe lang gaat Battlefield 6 het volhouden om de grauwe looks en sfeer intact te houden?

