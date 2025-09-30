PlayStation en Reebok brengen 30th Anniversary sneakers uit

PlayStation en Reebok hebben de handen ineen geslagen om samen drie sneakers uit te brengen met een klassiek tintje. Het enige nadeel: In Nederland missen we waarschijnlijk de lancering van deze schoenen omdat ze enkel verschijnen in de drie landen die het eerst de lancering van de eerste PlayStation zagen.

Er komen drie Reebok schoenen uit in een PlayStation tintje, maar elk van het paar lanceert, maar in één land. Ben je toevallig op reis, of heb je andere mogelijkheden om deze schoenen te bemachtigen, zijn dit de releasedagen en locaties van de sneakers:

De Reebok Workout Plus verschijnt op 15 oktober en is exclusief verkrijgbaar via End. Clothing in het Verenigd Koninkrijk.

in de Verenigde Staten verschijnt de Reebok Pump Omni Zone II via CNCPTS op 17 oktober.

Last but not least, ziet Japan de release van Reebok Instapump Fury 94 op 24 oktober via Beams.

Winkelketen End. verzend normaal gesproken ook naar Nederland, maar het kan zijn dat deze exclusief zijn voor lokale klanten. Het is namelijk niet bekend of de schoen enkel via de lokale winkels, of ook online verkrijgbaar is.

Elk silhouet laat de klassieke grijze PlayStation kleuren zien en elk paar viert het lange bestaan van Reebok en PlayStation. Samen brengen ze de 90’s look weer helemaal tot leven.

Er verschijnt ook een speciale gelimiteerde bundel waar alle drie de paren inzitten. Deze collectie bevat genummerde uitgaven en wordt via deelnemende partners verkocht. Verdere informatie over deze collectie wordt binnenkort bekend gemaakt.

Sneakers X Gaming? Willen we dit vaker terugzien?