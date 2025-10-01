Battlefield 6 Season 1 verschijnt kort na de lancering

Battlefield 6 is nog niet uit, maar EA en Battlefield Studios hebben ons al een glimp gegeven over toekomstige content die we gaan zien tijdens het eerste seizoen van de game, die op 10 oktober 2025 al verschijnt. Het eerste seizoen gaat vanaf 28 oktober van start in drie fases.

Elk seizoen van Battlefield 6 voegt gratis nieuwe content toe. Battlefield 6 Season 1 gaat op 28 oktober van start in drie fases. Fase 2 en 3 verschijnen op respectievelijk 18 november en 9 december. Het volledige seizoen voegt twee nieuwe speelbare maps toe en veranderd Empire State tijdelijk in een winter wonderland op 9 december. De Blackwell Fields map verschijnt al op 28 oktober en Eastwood op 18 november.

Rogue Ops

De update van 28 oktober voegt tevens een nieuwe game mode toe ontwikkeld voor 8 spelers. Je hebt maar één leven per ronde en je moet tactisch te werk gaan om elke ronde een bepaald punt over te nemen. Verder zien we de APC Traverser Mark 2, een gepantserd land voertuig, en de volgende wapens: SOR-300C, MINI FIX, GGH-22. Tot slot de Rail Cover en LPVO Attachments.

California Resistance

Op 18 november zien we dus de Eastwood map, maar wederom een nieuwe gamemode: Sabotage. Deze mode speel je met 16 personen waarbij je zoveel objecten binnen de tijd moet slopen in teams van 8.

Battle Pickups maken ook hun terugkeer in Battlefield 6. Deze kennen we nog wel van Battlefield 1. De Battle Pickups bestaan uit krachtige wapens met gelimiteerde ammo die niet in loadouts te vinden zijn.

Naast wapens in de Battle Pickups, zien we ook een aantal nieuwe wapens, die je wel in je loadout kunt stoppen: DB-12, M327 Trait en tot slot de Slim Handstop attachment.

Winter Offensive

We sluiten Battlefield 6 Season 1 af met een sneeuwachtige versie van Empire State met een nieuwe limited game mode: Ice Lock en een nieuwe melee wapen: Een Ice Climbing Axe.