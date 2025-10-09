Geen SBMM in Black Ops 7 multiplayer vanaf launch

Call of Duty: Black Ops 7 lanceert zonder SBMM (Skill-Based Matchmaking) met de launch op 14 november 2025. Na feedback van de Open Beta heeft Treyarch enkele zaken aangepast en delen een update via social media en de Call of Duty website.

Tijdens de Open Beta testen Treyarch twee soorten matchmaking in Call of Duty: Black Ops 7: Open Matchmaking en Skilled Matchmaking. Open Matchmaking bevat precies dezelfde modes en gameplay, maar negeert de onzichtbare skill levels van spelers grotendeels. De Skilled Matchmaking speellijst, neemt de skill van spelers wel in acht. Dit is de standaard matchmaking die Call of Duty hanteert sinds Modern Warfare (2019). Sindsdien zijn er ook veel klachten over de multiplayer potjes. Zo is het eerste potje van de dag altijd leuk, maar zodra SBMM doorheeft dat je het goed doet, koppelt de game je met spelers op hetzelfde niveau, waardoor ieder opvolgend potje opeens heel erg “sweaty” aanvoelt.

Tijdens de Open Beta gaven spelers aan een veel fijnere ervaring te hebben in de Open Matchmaking playlist en Treyarch heeft nu bekend gemaakt dat dit de standaard matchmaking variant is tijdens de launch van de game op 14 november 2025. Meer in lijn dus met de oudere Call of Duty titels. Verder, gaat Treyarch er voor zorgen dat de lobbies niet meer opbreken na een potje. Hierdoor kun je met dezelfde spelers blijven spelen en zo je revenge krijgen als je het ene potje volledig werd ingemaakt door een bepaalde speler. Ook dit is meer in lijn met de oudere Call of Duty games.

As the #BlackOps7 Beta wraps up, we’ve got some big updates to share for launch. 👀https://t.co/Rzqp9Vi1O0 🤝 Open Matchmaking on day one

🥳 Keeping players together

🎮 Aim assist tuning

🛡️ #TeamRICOCHET update pic.twitter.com/58MHalz96o — Treyarch (@Treyarch) October 9, 2025

Nog voor de game lanceert, kijkt Treyarch ook naar de Aim Assist voor controller-spelers om het zo eerlijk mogelijk te maken voor alle spelers, ongeacht of ze met Muis en toetsenbord, of controller spelen.

