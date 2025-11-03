Call of Duty: Black Ops 6, we gaan je missen

Met nog minder dan twee weken te gaan tot de release van Call of Duty: Black Ops 6 is het langzaam tijd om met pijn gedag te zeggen tegen, als het aan mij ligt, de beste Call of Duty titel sinds de release van Call of Duty: Modern Warfare 2.

Call of Duty: Black Ops 7 lanceert op 14 november 2025. Ik kijk voor hele andere reden erg uit naar dit nieuwe deel, maar het wordt moeilijk om afscheid te nemen van Call of Duty: Black Ops 6. Ik was een enorm groot fan van Black Ops Cold War. De stevige seizoenen van Black Ops 6 en eindelijk weer een hele toffe zombies-mode hebben er uiteindelijk voor gezorgd dat ik Call of Duty meer dan ooit heb gespeeld. Het is de eerste titel binnen de franchise, na Modern Warfare 2 uit 2009, waar ik voor Prestige 10 en nu zelfs Prestige Master ben gegaan. Al met al overtreft Black Ops 6 dus ook Cold War, alhoewel ik die campaign toch nog iets beter vond.

Call of Duty: Black Ops 7 gaat terug naar een toekomstige setting. Meer technologische snufjes en, gebaseerd op de beta, een veel snellere speelstijl. Ik ben eerlijk gezegd niet de grootste fan van deze setting. Waar de community over het algemeen zeer te spreken is over Black Ops 2, vond ik dit veruit een van de minst leuke Call of Duty games uit “die goede oude tijd”.

Maar goed, laten we nog heel eventjes stil staan bij Black Ops 6. Ik had eigenlijk formeel al gedag gezegd in mijn review over het vijfde seizoen, maar toch verscheen er een redelijk aangedikt zesde seizoen. Helemaal in het teken van Halloween. De leukste tijd van het jaar werd goed gevierd in Call of Duty met verschillende modes in Warzone en zelfs een speciale versie van Nuketown met een gigantisch bewegende spin op het dak van een van de huizen.

Nog een laatste keer dan

Tussen alle grote gamingreleases door dit najaar heb ik dan toch nog heel even de tijd gevonden voor wat potjes Call of Duty. Het zesde seizoen is overduidelijk iets minder serieus ingeschoten. Dat heeft zich geuit in een aantal leuke toevoegingen, zoals skins van horroriconen en Warzone-maps die vollopen met zombies. Ook de Zombies-modus zelf zag enkele tijdelijke varianten en in de multiplayermodus kregen we een spookachtige versie van Nuketown. We kregen zelfs een geheel nieuwe map met een sectie waar de zwaartekracht minder krachtig is, wat zorgt voor wat meer vrijheid in verticale beweging. Een opwarmertje voor Black Ops 7, wellicht?

Terwijl mijn vrienden de plichtige oproep achteloos laten overgaan en al uitkijken naar de volgende grote release, dook ik in mijn eentje nog één keer seizoen zes in. Het voelt vreemd om een game op te starten waar je een jaar lang zoveel mooie momenten aan hebt beleefd, wetende dat dit waarschijnlijk een van de laatste keren is dat je rondloopt op plekken die inmiddels net zo vertrouwd voelen als je eigen straat. Een jaar lijkt kort, maar wanneer Call of Duty weer even je dagelijkse game is geworden, koppel je er niet alleen gameherinneringen aan, maar ook stukjes van het jaar zelf. Het is een bitterzoet moment waarin nostalgie, herinneringen en het afscheid van een van de beste Call of Duty-titels in jaren samenkomen.

Ik ben me er ook van bewust dat ik waarschijnlijk veel minder plezier ga hebben met de multiplayer van Call of Duty: Black Ops 7. Die futuristische setting met hightech gadgets en het springen via muren is gewoon niet wat ik zoek in een Call of Duty. Ik kijk daarentegen wel uit naar wederom een campaign in Black Ops-stijl, met alle nieuwigheden zoals co-op en een hele nieuwe gamemode die zich ontgrendelt na het uitspelen van de campaign. Ook ben ik benieuwd naar het vervolg op het Zombies-verhaal en de nieuwe Resurgence-map die in Warzone verschijnt met de komst van Season 1.

Tot de nostalgie ons terugroept

Voor nu duik ik nog één keer de multiplayer van Black Ops 6 in, voordat de massa volgende week alweer overstapt naar het nieuwe deel. En verder rest me niets anders dan te zeggen: “Thanks for the memories.” Tot de nostalgie me over een jaartje of tien weer terugroept naar deze tijd. De “goede oude tijd” waarin we Call of Duty: Black Ops 6 speelden.