Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows onthuld

Elden Ring Nightreign krijgt, net als iedere FromSoftware titel, de befaamde DLC. Op 4 december 2025 kan jij in The Forsaken Hollows duiken met je vrienden!
Meer Nightfarers, meer bosses, meer gebieden, The Forsaken Hollows brengt het allemaal. Scholar en Undertaker zullen de twee nieuwe Nightfarers worden. De Scholar is een academisch onderlegd personage met arcane attacks. De Undertaker (niet de worstelaar) is een strength en faith class, met brute combat opties.
Daarnaast zien we The Great Hollow, een grot diep beneden Limveld. Exotische ruïnes, kristallen en life-draining miasma. Check het in de trailer hier beneden!
Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows verschijnt op 4 december 2025, ga jij in deze DLC duiken? Check ook zeker even onze review!
Hi! Ik ben Malvin! Fanatiek gamer en eeuwig kind. MMO's is waar het allemaal begon, maar tegenwoordig gebruik ik mijn rukbunker ook wel voor een lekker potje Rainbow Six Siege of Apex Legends. Buiten de games ben ik altijd in voor een toffe serie of film.
