Digimon Story Time Stranger Episode 1 aangekondigd

Digimon Story Time Stranger werd enorm goed ontvangen door fans, dat is niet altijd en gegeven met Digimon games. Bandai Namco pakt door en kondigt de eerste episode pack voor de game aan met een korte teaser!

Deze Episode Pack 1: Alternate Dimension zal nog in deze winter gaan verschijnen. Nieuwe Digivolution routes voor Mega Digimon komen eraan, evenals een tripje door tijd en ruimte. Veel meer dan dat weten we nog niet, maar de traser hier beneden spreekt al boekdelen.

Wij waren enorm fan van Digimon Story Time Stranger in ieder geval en zitten zeker te wachten op meer content voor de game. Kijk jij uit naar deze eerste episode pack?