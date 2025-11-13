Monster Energy en Call of Duty organiseren Black Ops 7 toernooi in Nederland

Nieuws 12 Jordy Gerritse 13 november 2025
Monster Energy organiseert wederom een Call of Duty toernooi in Nederland. Dit maal staat Black Ops 7 op het menu en het toetje is een prijzenpot van € 3.000. Je kunt tijdens het toernooi spelen tegen enkele Call of Duty Pro’s uit Europa en misschien pluk je zelf wel uit die prijzenpot.
Meedoen is belangrijker dan winnen. Dat realiseert Monster Energy zich ook en daarom is iedereen die aanwezig is, eigenlijk al een winnaar. Je krijgt tijdens het evenement namelijk gratis Monster Energy en je gaat in ieder geval naar huis met een toffe exclusieve goodiebag! Verder maak je nog kans op toffe prijzen, waaronder:
Naast deze prijzen, bekijk je hoe de vier Call of Duty pro’s het uitvechten tegen elkaar en het publiek voor die prijzenpot van € 3.000. De vier Call of Duty pro’s die aanwezig zijn, zijn Zyro, Shukz, MrSoki en Fifakill. Denk jij dat je beter bent dan een van hen?
Het evenement vindt plaats op zaterdag 29 november 2025 op de H20 Esports Campus, Spinnekop 2-3, 1444 GN in Purmerend. Maar je kunt niet zomaar naar binnen wandelen. Je moet je eerst digitaal aanmelden via Discord. Indien je er niet fysiek bij kunt zijn, kun je alle actie ook online volgen via het Twitch kanaal van Monster Energy. Het evenement begint om 15:00 (deuren open vanaf 14:00) en duurt tot 19:00. Je kunt gratis parkeren bij de locatie of met het openbaar vervoer komen.
De wedstrijden die gespeeld worden zijn één tegen één, waarbij de speler die het eerst tien eliminaties heeft, wint.
Ben jij er bij?
Tagged as:
black ops 7 evenement Monster Energy
About the author call_made
Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.
Jordy Gerritse 13 november 2025
Malvin Schuivens 12 november 2025
Malvin Schuivens 12 november 2025
Binnen de bloeiende omgeving van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle entiteit en een integraal onderdeel van het dynamische ecosysteem van iTGmedia. Sinds zijn oprichting heeft intheGame zich gevestigd als een toonaangevende gemeenschap binnen de wereld van gaming en elektronisch amusement, gedreven door een passie voor het delen van actueel nieuws en boeiende content.
Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
Dan zijn we op zoek naar jou!
Please login or subscribe to continue.
No account? Register | Lost password✖
Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.✖
Be the first to leave a comment