Ratchet and Clank: Ranger Rumble komt naar je smartphone

Er komt een nieuwe Ratchet and Clank videogame aan, maar eentje die je niet had verwacht. Ratchet and Clank: Ranger Rumble is namelijk een multiplayer third-person action shooter, maar deze komt alleen naar smartphones. De game wordt ontwikkeld door Oh Bibi in samenwerking met Insomniac Games.

Van een Horizon MMORPG voor PC en Mobile naar Ratchet and Clank die een mobile game krijgt. Sony PlayStation heeft een nieuwe markt ontdekt en lijkt de reikwijdte van hun IP te verlengen naar nieuwe fronten. Ratchet and Clank: Ranger Rumble is nu al speelbaar in sommige landen, maar nog niet in Nederland. Als je interesse hebt om er zo snel mogelijk mee aan de slag te gaan, kun je je alvast opgeven voor meer informatie en updates via de officiële website.

Wat is Ratchet and Clank: Ranger Rumble?

Deze nieuwe multiplayer game verplaatst jou naar een simulatie van Captain Qwark, waarin je als Ranger in de vorm van een Lombax of ander wezen het moet opnemen in teams van vier tegen andere teams om zo de nieuwe Galactic Ranger te worden. We zien in de getoonde gameplaybeelden iconische verschijningen, zoals de wapens uit de franchise, de bouten, maar ook een heel erg ander soort uitstraling en nieuwe manieren van spelen. Zo zien we een typisch arena gevecht, maar ook een mode die meer lijkt op iets als Rocket League.

De game is in ontwikkeling voor Android en iOS-apparaten. De game komt dus enkel naar smartphones en tablets, maar (nog) niet naar PlayStation 5.