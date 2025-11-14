Story of Seasons en Rune Factory krijgen collab DLC

Marvelous USA released een gratis samenwerking tussen Rune Factory: Guardians of Azuma en Story of Seasons: Grand Bazaar. Daarnaast zijn er ook sales voor beide games beschikbaar.

Marvelous USA kondigt vannacht een reeks aan gratis updates aan die de samenwerking tussen de nieuwste Rune Factory en Story of Seasons zal vieren. Daarnaast zullen beiden afgeprijsd zijn op Steam en in de Nintendo E-Shop. Ook voorgaande delen hebben nu een extreem scherpe prijs in beide stores!

De samenwerking DLC zelf zijn voornamelijk leuke extra’s in beide titels. Zo krijg je in Guardians of Azuma een aantal leuke dieren uit Grand Bazaar. Grand Bazaar spelers kunnen speciale skins en gliders verwachten in de stijl van Azuma. Beiden DLC zijn nu gratis te downloaden op beschikbare platformen. Check de afbeeldingen hier beneden!

Wij waren enorm enthousiast over Guardians of Azuma, check onze review hier!