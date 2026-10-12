DMZ krijgt ook Early Access in Call of Duty: Modern Warfare 4

Call of Duty: Modern Warfare 4 komt officieel op 23 oktober uit, maar vanaf aankomende vrijdag mogen spelers met een digitale pre-order al aan de slag met de campaignmode. Daar komt het volgende bovenop: digitale pre-orders krijgen al vanaf 20 oktober toegang tot de DMZ-mode.

DMZ is helemaal vernieuwd in Call of Duty: Modern Warfare 4 en Activision geeft spelers de mogelijkheid om drie dagen vóór de officiële release van de game hier al een uitgebreide blik op te werpen. Naast de vroege release van de Campaign mode op 16 oktober, verschijnt de DMZ-mode ook vroeger. Drie dagen vóór de officiële release van de game en vier dagen nadat de campagne-mode is vrijgegeven. Hierdoor heb je genoeg tijd om de campaign uit te spelen en alvast de vernieuwde Call of Duty xxctraction gameplay te proberen voordat alle gekte toeslaat in de Multiplayer-mode.

DMZ in Call of Duty: Modern Warfare 4 werkt volgens vergelijkbare Extraction Shooter-principes. Drop in, voer missies uit, loot en ontsnap.

In praktijk werkt dat een beetje als volgt:

Elke operator heeft een soort standaard loadout met rugzak, wapens en uitrusting. Wil je je DMZ-ervaring permanent verbeteren? Moet je missies uitvoeren tijdens een DMZ-ronde om XP te verdienen waar je permanente upgrades en perks mee kunt verdienen.

Naast missies, bestaat de Extraction Gameplay uit looten en ontsnappen. Materials die je loot kun je gebruiken om je basis te verbeteren, waardoor je attachments, consumables en andere upgrades kunt maken om mee te nemen in je volgende run.

Alle ins en outs over de nieuwe extraction-mode? Check de deep dive op de Call of Duty-website.