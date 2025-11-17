Dit zijn de Game Of The Year 2025 deelnemers

Van bananen eten tot het vermoorden van insecten of zelfs het stoppen van een vervende godin, The Game Awards 2025 wordt een spannende editie! Dit zijn de deelnemers.

De site heeft nog moeite met laden, maar Geoff Keighley heeft zojuist via een livestream aangekondigd wie er allemaal mee gaat doen voor de award van dit jaar: The Game of the Year! Daarnaast zijn er nog zo’n 30 andere categorieën natuurlijk. Voor de GOTY titel zien we in ieder geval de volgende deelnemers.

Game of the Year deelnemers 2025

Waar gaat jouw stem naar uit? Ben je van de Middeleeuwse rollenspellen of juist van de Roguelites? Laat het ons weten in de reacties hier beneden!