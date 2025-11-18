Guild Wars Reforged aangekondigd

Nieuws 8 Malvin Schuivens 18 november 2025
Duizenden uren in Alliance Battles, Hard Mode missies, het grinden voor de Hall of Monuments. Het is het allemaal waard geweest, iedere seconde. Mijn kinderhartje stond even stil toen ArenaNet zojuist bekend maakte dat de originele Guild Wars, inclusief alle expansions, een remaster krijgt op 3 december 2025!
Guild Wars is voor vele mensen een dierbaar begrip. Ook het tweede deel is nog steeds immens succesvol en brengt nog veel content uit. ArenaNet liet recentelijk weten een verrassing voor ons in petto te hebben. Dit blijkt Guild Wars Reforged te zijn, een nieuwe kijk op een klassieke MMO ervaring. Zo’n typische game die je goed solo kan spelen, maar nog beter met anderen. Deze remaster verschijnt op 3 december, wat kunnen we verwachten?
Ga jij op 3 december aan de slag met Guild Wars Reforged? Laat het ons weten!
Tagged as:
Arenanet guild wars gw gw2 Reforged
About the author
Hi! Ik ben Malvin! Fanatiek gamer en eeuwig kind. MMO's is waar het allemaal begon, maar tegenwoordig gebruik ik mijn rukbunker ook wel voor een lekker potje Rainbow Six Siege of Apex Legends. Buiten de games ben ik altijd in voor een toffe serie of film.
