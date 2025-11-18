Background

Guild Wars Reforged aangekondigd

Nieuws 8 Malvin Schuivens 18 november 2025

guild wars reforged

Duizenden uren in Alliance Battles, Hard Mode missies, het grinden voor de Hall of Monuments. Het is het allemaal waard geweest, iedere seconde. Mijn kinderhartje stond even stil toen ArenaNet zojuist bekend maakte dat de originele Guild Wars, inclusief alle expansions, een remaster krijgt op 3 december 2025!

Guild Wars is voor vele mensen een dierbaar begrip. Ook het tweede deel is nog steeds immens succesvol en brengt nog veel content uit. ArenaNet liet recentelijk weten een verrassing voor ons in petto te hebben. Dit blijkt Guild Wars Reforged te zijn, een nieuwe kijk op een klassieke MMO ervaring. Zo’n typische game die je goed solo kan spelen, maar nog beter met anderen. Deze remaster verschijnt op 3 december, wat kunnen we verwachten?

Guild Wars Reforged specificaties

  • Volledige Xbox Controller én Steam Deck support, perfect dus voor je Steam Machine binnenkort;
  • High-DPI scherm support;
  • Remastered graphics en HD textures en skill icons/ UI;
  • Meer HUD opties zoals lettertypen;
  • Quality-of-life veranderingen zoals een betere quest marker, speciaal voor TV spelers;
  • Gratis voor iedereen die de game heeft op Steam of via ArenaNet;
  • Alle expansions, of het nu Nightfall of Factions is;
  • Periodieke updates en lange termijn support vanuit ArenaNet.

Ga jij op 3 december aan de slag met Guild Wars Reforged? Laat het ons weten!

 

Tagged as:

Share on
Avatar

About the author

Malvin Schuivens

Hi! Ik ben Malvin! Fanatiek gamer en eeuwig kind. MMO's is waar het allemaal begon, maar tegenwoordig gebruik ik mijn rukbunker ook wel voor een lekker potje Rainbow Six Siege of Apex Legends. Buiten de games ben ik altijd in voor een toffe serie of film.

More posts Follow

Be the first to leave a comment

Previous

Next

You may also like

Over intheGame

Binnen de bloeiende omgeving van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle entiteit en een integraal onderdeel van het dynamische ecosysteem van iTGmedia. Sinds zijn oprichting heeft intheGame zich gevestigd als een toonaangevende gemeenschap binnen de wereld van gaming en elektronisch amusement, gedreven door een passie voor het delen van actueel nieuws en boeiende content.

intheGame zoekt jou

Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
 Dan zijn we op zoek naar jou!

Mail ons!

Join de community

Wij delen onze passie graag met jou op zoveel mogelijk manieren. Volg ons op onze kanalen!

Facebook Instagram Youtube Tiktok X-twitter

Copyright 2015 – 2024 © iTGmedia |
Creative direction en ontwikkeling:

Pixel Moods Logo
studio skoivens logo

Hostingbeheer & sponsor:

Logo Iwan

Login to enjoy full advantages

Please login or subscribe to continue.

Go Premium!

Enjoy the full advantage of the premium access.

Stop following

Unfollow Cancel

Cancel subscription

Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.

Go back Confirm cancellation