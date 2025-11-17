Review: S.T.A.L.K.E.R. 2 (PS5)

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl is het vervolg op de originele trilogie. Een nieuw verhaal in dezelfde wereld. Ik heb de oorspronkelijke game al veel gespeeld op PC, maar nu is het tijd voor een Playstation 5 port. GSC Game World heeft de game namelijk eindelijk naar Sony’s console gebracht en wij hebben hem voor jou getest!

Gezien deze review gaat om een port van de game, gaan we iets minder tijd besteden aan de game zelf en een stuk meer aan de port. Maar, niet getreurd, we geven ook zeker een introductie. S.T.A.L.K.E.R. 2 is namelijk een grote en complexe game, zeker niet voor degene die een relaxte ervaring zoeken. Even voor de goede orde: De base game zit inmiddels al op patch 1.7. Deze patch zorgt voor veel verbeteringen en alhoewel de game eerder wat bugs had, is deze nu enorm gepolijst. De Playstation 5 versie sluit ook aan op patch 1.7, wat ervoor zorgt dat PS5 spelers nooit achter zullen lopen. GSC doet er ook alles aan om dit zo te houden. Allereerst wil ik jullie even wat meer achtergrondinformatie geven over de game en de port. Wat is nu een betere manier dan ons Gamescom 2025 interview erbij te pakken? Nou, niets dus:

Wat is S.T.A.L.K.E.R. 2?

In Stalker 2 betreedt jij de post-apocalyptische wereld van Chornobyl. Deze power plant kent een enorm groot nucleair ongeluk, dat gebeurde in 1986. Maar, in deze titel gebeurd er nog een tweede ongeluk in 2006. Dit ongeluk zorgde voor gemuteerde wezens, dodelijke radiatie en een rare energie die zorgt voor trippy shit. Dat is de basis van dit verhaal. Maar, er zijn meerdere groepen explorers die Chornobyl voor hun eigen doeleinden willen ontdekken en benutten. Dit zorgt voor jou als speler voor een nog gevaarlijkere ervaring. Bounty hunters, rare wezens, mysterieuze gebeurtenissen, daarin zal jij je bevinden en moeten overleven.

S.T.A.L.K.E.R. 2 is een first-person shooter met survival simulatie elementen en een boel horror. Het is geen doorsnee shooter. De wereld waarin jij je bevindt is hostiel in iedere hoek, gevaar kijkt je vaker aan dan je denkt. Het is aan jou om te overleven. Vind wapens, kogels en andere overlevingsmiddelen terwijl jij door de wereld loopt als Skif, de protagonist. De Zone, zoals deze heet, heeft namelijk veel geheimen om te onthullen. De game speelt inmiddels enorm soepel, het schieten werkt super, alles is uitgebalanceerd en ook het verhaal is enorm tof. Een donker verhaal dat geen genade heeft voor Skif. Er zit ook lugubere humor in, enorm memorabele personages en vooral heel veel om te ontdekken.

Buiten dat hanteert de game geen leveling systeem, het is aan jou om wapens te vinden, artefacten te vinden en nieuwe dingen te maken en ontdekken. Dit zorgt voor een horizontale progressie en zorgt er ook voor dat iedere speler een andere ervaring heeft. De game kost je zo’n 40 uur, mits je voornamelijk het verhaal volgt, maar kan meer dan 100 uur aan gameplay bieden voor de completionist.

Om mijn mening over de game zelf te geven: Ik ben een fan. Ik was al een fan van de originele trilogie en dat is hier zeker geen uitzondering. GSC zet hier een unieke wereld neer die je vaak genoeg flink aan het denken zet. Wanneer het aankomt op solo survival sims, dan wordt het niet veel beter dan dit. Het kan anderzijds ook een enorm frustrerende game zijn, maar dat is dan ook de bedoeling. De game is namelijk écht moeilijk en houdt nergens je handje vast. Ga jij beginnen aan jouw avontuur in de Zone? Dan bereidt je goed voor!

De keuze is aan jou

Wat de game daarnaast nog toffer maakt, is de vrijheid die Skif heeft. Je maakt keuzes gebaseerd op wat jij in dat moment denkt dat het beste is. Al die keuzes hebben effect. Dit kan een keuze zijn in de story, of een dialoog of side quest. Maar, dit kan ook de keuze zijn om een gevecht wel, of juist niet, aan te gaan. Je wordt constant geconfronteerd met jezelf en hoe jij wilt en kan reageren op wat er om je heen gebeurd. Een gevecht aangaan met 1 wapen kan jou in een enorm benarde situatie brengen, wanneer jouw wapen blokkeert. Heb jij alleen nog bandages? Dan is een vuurgevecht aangaan sowieso al geen goed idee, deze kunnen het bloeden stoppen, maar zullen je niet echt healen. Je game ervaring is hierdoor iedere playthrough anders.

Tuurlijk, de game kent ook wat minpunten. Het A-Life simulatiesysteem dat zorgt voor de cyclus van iedere NPC is bijvoorbeeld niet zo doordacht als mensen hadden gehoopt. Hierdoor mist het wereldgevoel een beetje en is de dynamiek niet zo diepgaand. Daarnaast is er nog weinig ‘nieuwe content’ naar de game gekomen en is er voornamelijk gefocust op het fixen van de game. Daarnaast zijn mensen ook huiverig over de engine-upgrade die eraan zit te komen. Niet alleen omdat de game er al enorm goed uit ziet, maar ook omdat deze kan zorgen voor stabiliteitsproblemen. Maar, GSC heeft een trouwe fan base en zorgt er ook altijd voor dat ze hun ‘fouten’ rechttrekken. Dat zal hier niet anders zijn.

DualSense features op Astro Bot niveau

Astro Bot zorgde ervoor dat mijn PS5 launch ervaring enorm tof was. Je voelde iedere regendruppel in de haptic feedback van je controller en hoorde de druppels ook door de controller speakers. GSC benut deze features echt enorm goed. Zo zien we ieder radiobericht binnenkomen op je controller en zijn ook omgevingsgeluiden zoals radiatie hierdoor te beluisteren. Daarnaast maakt de game erg goed gebruik van de haptic feedback. Je voelt voetstappen, explosies en andere taferelen echt alsof je midden erin zit. Ik ken weinig games die dit zo goed doen en dat is echt een toffe toevoeging. Daarnaast zien we de adaptive triggers benut worden met schieten, ook wanneer je wapen bijvoorbeeld blokkeert, dan voel je dit. Gyro aiming is ook aanwezig en werkt goed, daarnaast is ook zeer zeker de Tempest 3D audio benut. Ieder geluidje is met de juiste headset te pinpointen.

Enorm soepele gameplay en performance

Maar, wat voor velen belangrijker is, is hoe de game presteert. Op een base PS5 zal de game 1440p 60 FPS draaien op Performance Mode en 4K 30 FPS op Quality Mode. De Pro kan die 4K ook behalen in de Performance Mode, met 60 FPS. Daarnaast heeft de PS5 Pro hogere kwaliteit in schaduwen, global illumination, reflecties, volumetric fog en cloud rendering. Allemaal fancy termen voor: De game ziet er nóg mooier uit. Maar ook voor base PS5 gebruikers zoals mijzelf, de game oogt adembenemend mooi. Het is sowieso al echt een sfeertje op zichzelf hoor, die hele Zone.

Daarnaast kan ik met vol vertrouwen zeggen dat ik weinig tot geen bugs of performance problemen tegen ben gekomen. De game loopt door en door soepel en ik kan me geen crash of grote bug voor de geest halen. Dit was wel een zorg die ik had namelijk, maar ik kan er weinig tot niets op aanmerken. Heel soms kunnen de frames even droppen tot beneden de 45 FPS op performance mode, maar dit gebeurd alleen wanneer er heel veel op het scherm gaande is.

Verdict: Een waardige port

GSC heeft S.T.A.L.K.E.R. 2 op het perfecte moment naar de Playstation 5 gebracht,. Naadloze performance, goed gebruik van de DualSense en een PS5 Pro versie die echt wat toevoegt. Buiten dat is de game door de afgelopen maanden sowieso al enorm verbeterd qua performance en bugs. Wel hoop ik dat GSC nog verder gaat werken aan de base game. Deze heeft zeer zeker nog wat problemen met onder andere het A-Life systeem, gebroken quest lines en keuzes die niet de juiste impact hebben. Maar, de game zit op dit moment in een enorm goede staat, dus het is een kwestie van tijd voor dat GSC de game nog verder brengt. Al met al: Dit is voor iedere PS5-gebruiker hét moment om in te springen en dat kan op 20 november!