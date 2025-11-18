Review | Call of Duty: Black Ops 7

Call of Duty: Black Ops 7 zet Menendez opnieuw in de spotlights, maar eigenlijk is het grotere gevaar in dit deel niet Menendez, maar Emma Kagan en haar private militaire organisatie The Guild, die een variant van de Cradle inzet als biowapen. Black Ops 7 zet een nieuw speelveld voor ons neer in het fictieve Avalon, in zowel campaign, multiplayer als Zombies.

De koude winterdagen naderen, de pepernoten liggen in de schappen en de kerstversiering wordt overal in het land langzaam uit de stoffige opslagkast getrokken. Dit kan maar één ding betekenen. Er is een nieuwe Call of Duty game uitgekomen. Ditmaal is het Call of Duty: Black Ops nummer 7. Een soort van vervolg op Call of Duty: Black Ops 2, in plaats van het voorgaande Black Ops 6. Twee Call of Duty games van legendarische ontwikkelaar Treyarch achter elkaar? Als dat maar goed gaat. Laten we daar snel achter komen. Laten we beginnen bij de grootste verandering voor Call of Duty: De co-op Campaign.

Black Ops 7 gaat te ver

Op moment van schrijven kent Call of Duty twee prominente sub-franchises. Eentje die we Modern Warfare noemen, die zich vooral concentreert op het nu met een nadruk op realiteit. Aan de andere kant hebben we Black Ops, een subserie die het absurde iets meer omarmt en zich afvraagt “wat als?”

Wat als Adolf Hitler écht een leger aan nazi zombies had gecreëerd, wat als geheime organisaties aan vreemde wapens werkte en wat als de CIA gebruik maakte van gehersenspoelde geheim soldaten? Dit maakt een Black Ops campaign voor mij altijd net iets interessanter dan een Modern Warfare campaign. Zo heb ik intens kunnen genieten van de campaign uit onder andere Cold War die een iets te veilig, maar wel vermakelijk vervolg kreeg in Black Ops 6. Het bovennatuurlijke blijft beperkt, waardoor het eigenlijk altijd net geloofwaardig genoeg blijft als je je verbeelding een beetje wilt verrijken.

Call of Duty: Black Ops 7 neemt het bovennatuurlijke uit Black Ops en zet daar alles op alles om een campaign neer te zetten die zo ontzettend absurd is, zodat er geen touw meer aan vast is te knopen. Het rekent snel af met marketingmaterialen die suggereren dat Menendez terugkeert en verandert de schurk in niets meer dan een hallucinatie of koortsdroom.

De campagne mode van Black Ops 7 is volledig in co-op te spelen en de game wil eigenlijk ook dat je dit echt doet. Er is co-op matchmaking en alle cutscenes zijn voorzien van vier Black Ops soldaten die samenwerken. Als je alleen speelt, zie je precies dezelfde cutscenes, maar zodra je begint met spelen, ben je alleen. Terwijl er wel voortdurend tegen je gepraat wordt alsof je in het geschetste gezelschap bent. Het is een vreemde vertoning die simpel opgelost had kunnen worden met computergestuurde teamleden. Aan de andere kant is dit ook wel een campaign die je met een aantal vrienden wilt doorspelen, want alleen is het ondraaglijk.

De campagne mode van Black Ops 7 duurt zo’n vier tot vijf uurtjes en telt in totaal 11 verschillende missies. Iedere missie speelt zich deels af in Avalon, de grote open map. In deze map moet je steeds kleine opdrachten voltooien voordat de game je naar een krankzinnige locatie brengt die meer past bij een level uit de Zombies game mode dan wat dan ook. Je vecht dan ook tegen reusachtige gedaantes en zelfs een gigantische plant die zomaar een boss fight had kunnen zijn in een zombies map.

Alhoewel het allemaal best spectaculair klinkt, is dit het niet. De missies zijn ongelofelijk saai, ondanks ze er vaak visueel best aardig uitzien. Ik speelde de campaign door met twee vrienden en we waren enorm opgelucht toen het eindelijk voorbij was.

Endgame

Na afloop van de campaign mode mag je Avalon vrij verkennen in een nieuwe game mode die is gebonden aan de campaign. Deze mode noemt Treyarch “Endgame”. In deze mode voer je kleine opdrachten uit en ga je op zoek naar betere uitrusting. Je hebt hier ongeveer drie kwartier de tijd voor, voordat je de Avalon weer veilig moet verlaten. Aangezien je voor het eerst ook XP en wapen XP kunt vergaren in de campaign mode, is deze mode uitstekend om je wapen levels omhoog te krikken, zodat je deze vervolgens met alle nodige attachments kunt aankleden voor de multiplayer.

Endgame is in het begin best leuk. Het is een nieuwe gameplay loop voor Call of Duty op een iets rustiger tempo dan de rest van de game, waar je eigenlijk precies dezelfde voortgang uit haalt. Goed nieuws voor mij, want ik kan hier dus op mijn eigen tempo gaan levelen. De mode is wel vrij repeterend met heel weinig afwisseling. Ik vraag me dus vooral af of Treyarch en Raven van plan zijn om ook deze mode te voorzien van nieuwe content om het interessant te houden gedurende aankomende seizoenen.

Call of Duty: Black Ops 7 gebruikt enorm veel herbruikte content in Avalon. Van verschillende multiplayer maps uit de Black Ops reeks tot aan locaties van Zombies uit eerdere games die zijn herwerkt in de architectuur van Avalon. Soms zijn het leuke knipogen en zetten ze een realistisch beeld van het Black Ops universum, maar soms oogt het ook lui en beledigend. Combineer dit met het ongelofelijk slechte AI werk in onder andere de calling cards en je begint langzaam te zien dat deze game eigenlijk een groot bij elkaar geraapt zooitje is.

Meer is niet beter

Waar het allemaal om draait in een Call of Duty game is de multiplayer mode. Zo ook in Black Ops 7. De campaign is het uitgebreidst ooit, met 18 maps op launch. Een groot verschil met bijvoorbeeld de 8 maps met de lancering van Cold War, maar tijdens het spelen kwam ik er al snel achter dat Treyarch dit jaar is gegaan voor kwantiteit in plaats van kwaliteit.

Ik vond de multiplayer in Call of Duty: Black Ops 6 bijna perfect. Het speelde heerlijk als vanouds, maar Black Ops 7 slaat voor mij volledig de plank mis. Ten eerste ben ik geen fan van Call of Duty games met een futuristische setting. Ik groeide op met Call of Duty in de Tweede Wereldoorlog, Koude Oorlog en moderne tijd. Toen de futuristische delen kwamen waren ze me snel kwijt en ik ben bang dat Black Ops 7 geen uitzondering is op die regel.

De gunplay is zoals altijd eigenlijk wel solide. Wat ik wel enorm jammer vind, is dat ik eigenlijk geen enkel wapen fijn vind spelen. Ik heb zojuist Prestige 1 behaald en vorig jaar wist ik precies welke wapen ik wilde hebben voor mijn permanent unlock token. Dit keer heb ik geen flauw idee. Geen enkel wapen klikt en dat komt misschien ook wel door de aim assist die ze enorm hebben verslapt om het eerlijk te maken in cross-play. Ik heb dit al zo vaak gezegd, maar cross-play heeft de console shooter ervaring voor mij echt verpest. Ik hoef niet te spelen met spelers op PC, laat mij gewoon lekker met controller spelen en aim assist is daar gewoon bij nodig. Vooral gezien deze game zo ontzettend snel is met hele kleine maps, snelle beweging, wall-jumps en een TTK (Time-To-Kill) die misschien net zo snel is als die tijdens de lancering van Call of Duty: Vangaurd.

Ik vermoed dat de meer casual spelers de game hierdoor sneller links laten liggen. Ik heb niet meer de tijd of energie van vroeger om dag in, dag uit te besteden in de multiplayer mode van Call of Duty en het speelt op dit moment gewoon niet lekker genoeg om een paar potjes plezier te hebben.

Saving the best for last

Zombies! Gelukkig keert deze mode in favoriete vorm terug en zet Treyarch het verhaal van Zombies uit Black Ops 6 voort in Black Ops 7. De game lanceert met maar eigenlijk één nieuwe map die een soort spirituele opvolger van Tranzit moet voorstellen. In plaats van een bus, hebben we nu een auto die we zelf mogen besturen. Met deze auto bewegen we ons door de grote map van POI naar POI om ander andere de main quest te voltooien en om zoveel mogelijk ronden te overleven. Het is verre van de leukste map die we hebben gezien in Zombies, maar het is een prima toevoeging die me in ieder geval tot iets nieuws in Season 1 zoet houdt,

Je voortgang uit Black Ops 6 neem je mee naar Zombies in Black Ops 7. Dit betekent dat al je Augments die je hebt vrijgespeeld mee gaan en al je gobble gums klaarliggen om opnieuw gebruikt te worden. Indien je zo fanatiek was met Zombies in Black Ops 6, heeft Treyarch er voor gezorgd dat alle Augments nu nog verder te ontwikkelen zijn, zodat je verschillende bonussen kunt vrijspelen.

Enkele nieuwe toevoegingen met de release van Black Ops 7 is en nieuw wonderwapen in de vorm van een klauw met necrotische krachten, een nieuwe perk die een schim oproept om voor je te vechten en een Zombie-beer die ontzettend angstaanjagend zijn in de hogere rondes.

Verdict

Een grote aanfluiting van een campaign mode, een over het algemeen kwalitatief goed gevulde multiplayer mode met weinig substantie en een prima eerste Zombies map. Vergeleken met Call of Duty: Black Ops 6 tijdens de lancering is Black Ops 7 voor mij toch wel de grootste teleurstelling van het jaar. Het neemt zichzelf niet serieus en het lijkt er sterk op dat deze game bestaat uit een verzameling van ideeën en halffabrikaten die er snel nog even uit moesten voordat Call of Duty een nieuw tijdperk in stapt met de nieuwe titel van Infinity Ward. Laat je door de rijk gevulde game niet afleiden van de kwaliteit die ver ondermaats is als je deze vergelijkt met Call of Duty: Black Ops 6, waar ik na het spelen van Black Ops 7 steeds meer naar verlang.