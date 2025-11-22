Review | Dragon Ball SPARKING! Zero (Nintendo Switch 2)

De Switch 2 is al een tijdje uit en geeft ons steeds meer en meer third-party games en ports. Ook Bandai Namco waagt zich hieraan, met een port van Dragon Ball Sparking! Zero.

In onze originele review van Dragon Ball SPARKING! Zero kan je al meekrijgen dat we de game zelf een hoge fun factor vinden hebben, maar dat het verre van een perfecte game is. Die mening is ook, na talloze character packs, niet veranderd. SPARKING! Zero blijft een superleuke game met een boel gebreken. Maar, kan de game een switch maken op de Nintendo Switch 2? Laten we daar voor nu even naar kijken!

Wat is SPARKING! Zero?

Buiten het feit dat de naam van deze game nog steeds een enorm vervelende is om te typen, is de insteek van deze game om de Budokai franchise nieuw leven in te blazen. Dit doen ze met een modernisatie van de combat, sprankelende graphics en character-based verhaallijnen. Van dat laatste ben ik niet een enorme fan. De insteek hiervan lijkt leuk, maar maakt de game heel repetitief en sluit ook een aantal personages buiten. We volgen characters en de verhaallijn tot en met de Super anime. Hierin zien we ook de evolutie van SSJ1 naar SSJ God Blue. Met de inmiddels uitgekomen character packs zien we ook personages uit GT en Daima.

SPARKING! Zero brengt daarnaast enorme flashy combat sequences, met een vrij uitgesproken grafische stijl én aardig soepele controls. De game is wat meer arcade dan vroeger en daagt je op andere manieren uit, maar dat mag de pret niet drukken.

Wat krijgen we met de port?

De port brengt ons de game op handheld en docked formaat, met een vaste 30 FPS en een dynamische resolutie van ongeveer 810p in zowel docked als handheld. Daarnaast brengt het motion controls mee en laat het als een van de weinige games jouw Joy-Cons een keer van de Switch afhalen.

Die Joy-Con features zijn echt top en werken ook aardig goed. Je kan iconische aanvallen als de Kamehameha nu uitvoeren door met de Joy-Cons los in je handen. Daarnaast kan je zo goed als de hele fight zo spelen. Dit is echt enorm wennen, maar werkt verrassend goed. Zou ik de game zo ooit online gaan spelen? Hell to the no! Maar het is echt leuk in co-op of offline. Wat de game ook goed doet, is dat er een aparte ranked format aanwezig is voor mensen die met motion controls spelen. Dit zorgt ervoor dat je nooit tegen mensen komt die dat niet doen. Ik denk oprecht dat dit ervoor zorgt dat Switch 2 spelers een unieke factor hebben voor deze game en dat is een enorme stap vooruit.

Performance en graphics

Wat misschien wel de grootste factor is voor velen, is hoe de game het daadwerkelijk doet op de Switch 2. Hierover zit ik in dubio, want de game loopt en speelt gewoon goed, maar de port kan voor mijn gevoel meer uit de Switch 2 trekken dan het nu doet.

Laten we beginnen met handheld. Dit is waar de game voor mijn gevoel het beste presteert. Ik weet niet of het de VRR is, maar de game, ook op 30 FPS, voelt gewoon echt heel soepel. Ook de 810p is vrijwel niet op te merken in deze versie. Ik heb talloze fights in bed gespeeld op de handheld en vond dit oprecht misschien wel de meest soepele ervaring die ik op de port heb gehad.

Docked mode is een ander feestje. Ja, de game loopt consistent op 30 FPS, met zelden tot nooit een dipje. Maar, hier valt het gebrek aan graphics en resolutie wel veel meer op. Voornamelijk tijdens het spelen met de Joy-Con motion controls, wanneer ik wat dichter op de TV stond, dan merk je gewoon op dat het niet zo heel scherp oogt.

Ook is er een dingetje met de HDR in handheld, de kleuren lijken niet altijd helemaal te kloppen en het lijkt soms alsof er veel te veel contrast in de game zit. Buiten dit heb ik geen visuele bugs of glitches meegemaakt, buiten een handjevol issues met het main menu dat niet snel wilt werken.

Verdict

De Switch 2 versie van SPARKING! Zero is zeker niet de beste versie, met een magere resolutie, een 30 FPS cap en her en der wat problemen met contrast en kleur. Maar, het is wel de meest unieke versie door de toevoeging van motion controls. Dit maakt dat de port meer dan uniek genoeg is om het enige vorm van waarde te geven. Daarnaast is die 30 FPS wel enorm consistent en voelt deze in handheld zelfs vloeiender dan dat. Mijn geprefereerde versie blijft toch die van de PS5, maar ben jij een Switch 2 only user, dan zie ik hier een leuke game voor jou! Daarnaast, ben je echt een fan van de Wii en de motion controls die veel games toen hadden, dan brengt dit je terug naar die dagen. Helaas zijn er te weinig third-party games die enorm goed gebruik maken van de features van zowel de Switch 1 als de Switch 2.