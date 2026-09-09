Ga naar Clair Obscur: Expedition 33 live op 3 mei 2027

Friendly Fire maakte gister bekend dat de bekroonde soundtrack van Clair Obscur: Expedition 33 live naar de Ziggo Dome komt op 3 mei 2027. Kaartjes zijn te koop vanaf 15 september 2026. Dit kan je verwachten…

Even voor de ongeduldige onder ons. De kaartjes zijn dus vanaf 15 september 17:00 te koop via deze link!

Het Clair Obscur: Expedition 33 ”A Painted Symphony” vindt dus plaats op 3 mei 2027. Zij beginnen hun tour in Frankrijk in januari en reizen door heel Europa, Engeland én Amerika. De soundtrack van Expedition 33 won meerdere prijzen, waaronder een BAFTA Award. De game zelf werd evenals uitgeroepen tot Game of the Year 2025 en wij waren het daar zeer zeker mee eens.

A Painted Symphony wordt benoemd als een emotionele reis vol sfeervolle melodieën, rijke orkestraties en krachtige vocals. Dat is ook zeer zeker precies wat je gaat kunnen verwachten, want wij hebben de soundtrack live gehoord tijdens Opening Night Live 2025 én zijn allemaal fan van de game binnen de redactie, mede door de geweldige en vooral emotionele soundtrack.