We krijgen snel meer Wo Long 2 en Attack on Titan 3 informatie

EvenementenNieuws Malvin Schuivens 10 september 2026
Klinkt wellicht een beetje als non-nieuws, maar bear with me! KOEI TECMO kondigt namelijk de line-up voor de Tokyo Game Show 2026 aan. Daar zitten Wo Long 2: Wings of Ember én Attack on Titan 3 ook bij!
Tokyo Game Show 2026 brengt vaak veel nieuwe trailers, gameplay en aankondigingen met zich mee. We kunnen waarschijnlijk meer verwachten van Aziatische studio’s als Bandai Namco, Square Enix en KOEI TECMO. Die laatste, die brengt drie grote titels mee naar de showcase.
Allereerst gaan we meer informatie krijgen over Dynasty Warriors 3 Complete Edition Remastered. Deze titel krijg een uitgebreide showcase tijdens TGS. Dit geldt ook voor Wo Long 2: Wings of Ember, die een speciale stage krijgt met meer uitleg over de tactische combat en wereld.
Attack On Titan 3 verschijnt op 10 december 2026 en ondanks dat we wel al iets van gameplay hebben gezien, krijgt ook deze game een speciale stage en een livestream op 20 september!
Zet jullie dus schrap voor meer over deze titels, naar welke kijk jij het meeste uit?
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attack on titan 3 Koei Tecmo tokyo game show 2026 wo long 2
About the author
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
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