We krijgen snel meer Wo Long 2 en Attack on Titan 3 informatie

Klinkt wellicht een beetje als non-nieuws, maar bear with me! KOEI TECMO kondigt namelijk de line-up voor de Tokyo Game Show 2026 aan. Daar zitten Wo Long 2: Wings of Ember én Attack on Titan 3 ook bij!

Tokyo Game Show 2026 brengt vaak veel nieuwe trailers, gameplay en aankondigingen met zich mee. We kunnen waarschijnlijk meer verwachten van Aziatische studio’s als Bandai Namco, Square Enix en KOEI TECMO. Die laatste, die brengt drie grote titels mee naar de showcase.

Allereerst gaan we meer informatie krijgen over Dynasty Warriors 3 Complete Edition Remastered. Deze titel krijg een uitgebreide showcase tijdens TGS. Dit geldt ook voor Wo Long 2: Wings of Ember, die een speciale stage krijgt met meer uitleg over de tactische combat en wereld.

Attack On Titan 3 verschijnt op 10 december 2026 en ondanks dat we wel al iets van gameplay hebben gezien, krijgt ook deze game een speciale stage en een livestream op 20 september!

Zet jullie dus schrap voor meer over deze titels, naar welke kijk jij het meeste uit?