Background

Carmageddon in een modern jasje aangekondigd

Nieuws 13 Malvin Schuivens 5 december 2025

carmageddon rogue shift

Carmageddon: Rogue Shift brengt de franchise in een modern jasje. De game wordt aangekondigd tijdens de PC Gaming Show: Most Wanted 2025. 

Wat direct tof was om te zien, buiten de gameplay natuurlijk, was hoe de game naar enorm veel platformen gaat komen. Playstation 5, PC, Xbox Series én Nintendo Switch 2. Ook komt de game op dag 1 naar Xbox Game Pass. Een datum? Die is er nog niet, wel een trailer met gameplay!

Carmageddon: Rogue Shift zal de game worden voor fans van MotorStorm en Death Race. Chaotische PvE en PvP car-on-car gameplay zoals we die graag zien in dit soort brute titels. Zodra wij meer weten over een potentiële releasedatum, dan hoor je dat uiteraard direct bij ons!

Wil je nog meer auto gameplay zien? Driver in een modern jasje? Check SAMSON!

Tagged as:

Share on
Avatar

About the author

Malvin Schuivens

Hi! Ik ben Malvin! Fanatiek gamer en eeuwig kind. MMO's is waar het allemaal begon, maar tegenwoordig gebruik ik mijn rukbunker ook wel voor een lekker potje Rainbow Six Siege of Apex Legends. Buiten de games ben ik altijd in voor een toffe serie of film.

More posts Follow

Be the first to leave a comment

Previous

Next

You may also like

Over intheGame

Binnen de bloeiende omgeving van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle entiteit en een integraal onderdeel van het dynamische ecosysteem van iTGmedia. Sinds zijn oprichting heeft intheGame zich gevestigd als een toonaangevende gemeenschap binnen de wereld van gaming en elektronisch amusement, gedreven door een passie voor het delen van actueel nieuws en boeiende content.

intheGame zoekt jou

Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
 Dan zijn we op zoek naar jou!

Mail ons!

Join de community

Wij delen onze passie graag met jou op zoveel mogelijk manieren. Volg ons op onze kanalen!

Facebook Instagram Youtube Tiktok X-twitter

Copyright 2015 – 2024 © iTGmedia |
Creative direction en ontwikkeling:

Pixel Moods Logo
studio skoivens logo

Hostingbeheer & sponsor:

Logo Iwan

Login to enjoy full advantages

Please login or subscribe to continue.

Go Premium!

Enjoy the full advantage of the premium access.

Stop following

Unfollow Cancel

Cancel subscription

Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.

Go back Confirm cancellation