Knusse co-op heksen-game Witchspire laat eerste gameplay beelden zien

In 2026 begint de Early Access voor Witchspire via Steam. Deze knusse co-op heksengame zet jou en je vrienden in een kleurrijke wereld waar je als heks moet zien te overleven. Geïnteresseerden kunnen zich nu al aanmelden voor de eerste playtest.

Via Steam kun je je opgeven voor de eerste playtest van Witchspire, deze co-op witch crafting en survival game bevat zodra de game verschijnt de basis die je verwacht binnen het genre. Vanaf de Early Access tot aan de volledige launch van de game wordt dit uitgebreid met veel meer features en gameplaymogelijkheden. Vandaag geven de ontwikkelaars een eerste glimp van de gameplay.

Witchspire biedt spelers die houden van overleven, verzamelen en avontuur verschillende dingen om naar uit te kijken, waaronder bouwen met magische verschijningen, het verbouwen en oproepen van grondstoffen, verzamelen van dieren, de wereld verkennen vanaf je bezem en nog veel meer.

De eerste playtest staat gepland voor 2026, gevolgd door Early Access in hetzelfde jaar. Exacte datums zijn nog niet gedeeld.

Meer nieuws rondom de recente PC Gaming Show? Check hier de aankondiging van SAMSON.