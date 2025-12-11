Background

Kim Kardashian komt naar Fortnite

Nieuws Malvin Schuivens 11 december 2025

fortnite kim kardashian

Fortnite zag eerder al bekendheden als Sabrina Carpenter, Ariana Grande en Doja Cat naar de game komen. Die trend wordt nu voortgezet met de volgende in het lijstje: Kim Kardashian. 

Keeping Up With Fortnite, want de volgende megaster komt alweer naar Fortnite’s multiverse toe. Epic Games én Kim K. zelf kondigen dit aan via hun socials. Je kan haar skins en accessoires al vrij snel gaan verkrijgen, want de ster verschijnt op 13 december 2025 in de game. In de volledige bundel krijg je drie skins met customization opties, een back bling, glider en emote! Check de skins hier beneden.

fortnite kim kardashian fortnite kim kardashian

