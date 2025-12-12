Background

Tomb Raider: Legacy of Atlantis aangekondigd

Nieuws 12 Malvin Schuivens 12 december 2025

tomb raider legacy of atlantis

Naast Catalyst komt ook Tomb Raider: Legacy of Atlantis binnenkort uit, in 2026 om precies te zijn. Check de eerste trailer hier!

Legacy of Atlantis brengt de oude Lara Croft terug in een volledig nieuw jasje. Deze Tomb Raider is namelijk een remake van het origineel uit 1996. Ook deze game wordt gemaakt door Crystal Dynamics. Check de omschrijving én trailer hier beneden.

”As Lara Croft, harness your wits and athleticism to explore exotic locations lost to time—from the jungles of Peru to the ancient ruins of Greece, the deserts of Egypt, and a mysterious Mediterranean island shrouded in myth. Traverse treacherous landscapes, solve deadly contraptions, and face lethal predators as you hunt for the scattered pieces of the Scion, an artifact of immeasurable power. Whether you’re a veteran raider or new to Lara’s world, Tomb Raider: Legacy of Atlantis delivers jaw-dropping visuals powered by Unreal Engine 5, modern game design, and new surprises, while honoring the spirit and atmosphere of Lara Croft’s debut adventure.”

