Preview – LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

Gamescom Opening Night Live had een aantal grote verrassingen klaarstaan. Een van deze verrassingen was LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight. TT Games, Warner Brothers en DC slaan de handen opnieuw ineen voor een gloednieuwe LEGO-game in het Batman-universum. Wij hebben ‘m op de eerste dag van Gamescom, al eventjes gespeeld.

De demo duurde precies tien minuten en we hebben in deze korte tijd lang niet alles gezien wat we graag wilde zien. We hebben wel een redelijk goede indruk gekregen van de game en hoe deze speelt en oogt. Als we over één ding zeker kunnen zijn, is het wel dat deze game de Batman-stijl echt heel goed doet. Zodra je de game opstart, merk je eigenlijk al direct dat het eigenlijk gewoon uitziet alsof je een LEGO-versie speelt van Batman: Arkham Knight. Qua stijl in looks, maar ook in gameplay.

Nieuw voor LEGO, maar niet voor intheGame, zijn difficulty options. In deze LEGO-titel zijn er drie, waarbij TT Games een beetje probeert te suggereren dat de hoogste niet voor zacht gekookte eitjes is. Voor de demo, heb ik veilig voor de Middenweg gekozen en dit was nog aan de makkelijkere kant.

Gameplay!

Stel je even voor dat je Batman: Arkham Knight aan het spelen bent, maar met een LEGO filter aan. Dat is bijna wat je krijgt als je deze game opstart. Nu zeg ik absoluut niet dat het een 1 op 1 kopie is, in LEGO-stijl. Daar kan ik binnen de eerste tien minuten van de game natuurlijk niet over oordelen. Ik bedoel het eigenlijk vooral als compliment. Arkham Knight is misschien wel de beste Batman game die je vandaag de dag kunt spelen en qua vibe en speelstijl, lijkt LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight daar heel goed bij aan te sluiten. Je kunt op eenzelfde manier met een grijphaak door de stad “slingeren”, soortgelijke combo aanvallen doen in combat en zelfs het kleurenpalet, neonverlichting, Riddles en andere Open Wereld activiteiten doen je denken aan Arkham Knight. Open Wereld? Ja, dit is een open wereld game. Had ik dat nog niet vermeld?

Oog voor detail

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight laat veel oog voor detail zien. Tijdens mijn korte tijd met de game heb ik even alles van dichtbij bekeken. Zo ben ik over de straat gaan lopen om te kijken hoe de stad van laag tot hoog is opgebouwd in gedetailleerde LEGO-steentjes en zie je onder andere de regendruppels op het plastic Batman maskertje van je personage. Ook je cape ziet er uit als echt stof met de kleine imperfecties die je gewend bent van de LEGO-capejes.

Voor nu

We lopen met een goed gevoel weg bij de demo van LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight en kunnen haast niet wachten om de game ergens in 2026 te gaan checken. De game komt uit op PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 en PC. Nog even nagenieten van de aankondigingstrailer? Dat kan hier!