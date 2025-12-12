SAROS komt uit op 30 april 2026

SAROS, het nieuwe avontuur van Returnal-ontwikkelaar Housemarque, komt uit op 30 april 2026. De releasedatum is onlangs bevestigd tijdens The Game Awards 2025. Uiteraard, met een nieuwe trailer.

Onder een huiveringwekkende zonsverduistering trotseer je de steeds veranderende gevaren van Carcosa, meester je de ‘bullet hell’-gevechten en kom je sterker terug na elke dood in Housemarque’s volgende evolutie van third-person action. Met Rahul Kohli in de hoofdrol verschijnt SAROS op 30 april 2026 voor PS5. Spelers die de Digital Deluxe Edition vooruitbestellen, krijgen 48 uur eerder toegang en mogen vanaf 28 april de nieuwe wereld van Housemarque instappen.

