Background

Lords of the Fallen 2 krijgt nieuwe trailer tijdens The Game Awards

Nieuws Malvin Schuivens 12 december 2025

lords of the fallen 2

Lords of the Fallen is een redemption arc verhaal. Een game die zichzelf zo herpakt heeft dat het enorm hoog staat in iedereens souls-like lijst.

Alternatieve bands lijken populair tijdens deze Game Awards show, want in de nieuwe trailer voor Lords of the Fallen 2 horen we Ghost op de achtergrond en zien we vooral veel lamp-bearing actie! Ook deze game brengt weer twee werelden samen.

”Lords of the Fallen II is the dark fantasy action-RPG where brutal, soulslike combat meets a world splitting at its core. Battle against the darkness in an epic adventure across a shattered kingdom. One world. Two realms. No mercy.”

Ook Lords of the Fallen krijgt een nieuwe update (version 2.5) waarin een compleet nieuwe difficulty mode verschijnt. Check ook hier de nieuwe trailer beneden.

Op zoek naar nog meer The Game Awards nieuwtjes? Check de nieuwe uitbreiding van Diablo 4

