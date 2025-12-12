Dungeon & Dragon’s WARLOCK onthuld tijdens The Game Awards

Wizards of the Coast is sowieso al bezig met de EXODUS game, maar laat ook een kleine teaser zien voor WARLOCK, een Dungeon & Dragons inspired game.

Met achtergrondmuziek van Tool kondigt Wizards of the Coast hun nieuwe game aan. In deze game volg jij Kaatri in een third-person action-adventure avontuur. Een game die draait om exploratie, het uitbreiden van jouw spreuken arsenaal en het ontrafelen van donkere geheimen in een wereld vol verboden magie. Check de teaser hier beneden.

In de zomer van 2026 krijgen we meer te zien over WARLOCK.