Diablo 4’s nieuwste uitbreiding is Lord of Hatred

Ook Blizzard Entertainment was aanwezig op The Game Awards 2025; zo is de nieuwe uitbreiding Lord of Hatred aangekondigt voor 28 april 2026.

Blizzard Entertainment blijft groeien met nieuwe content en uitbreidingen voor hun games. De laatste expansion, Vessel of Hatred, verscheen in oktober 2024 en voegde een nieuwe regio, verhaallijn en speelbare klasse toe.

Diablo 4’s nieuwste uitbreiding

Lord of Hatred is de nieuwste uitbreiding, en laat ons kennis maken met de Paladin en de nieuwe antagonist van het verhaal. De uitbreiding zal op 28 april 2026 te spelen zijn. Spelers kunnen vanaf vandaag al kennis maken met de nieuwe class door de gratis update.

