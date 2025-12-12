Background

Diablo 4’s nieuwste uitbreiding is Lord of Hatred

Nieuws 11 Joel Lemmrich 12 december 2025

Diablo 4 Lord of Hatred door Blizzard Entertainment

Ook Blizzard Entertainment was aanwezig op The Game Awards 2025; zo is de nieuwe uitbreiding Lord of Hatred aangekondigt voor 28 april 2026.

Blizzard Entertainment blijft groeien met nieuwe content en uitbreidingen voor hun games. De laatste expansion, Vessel of Hatred, verscheen in oktober 2024 en voegde een nieuwe regio, verhaallijn en speelbare klasse toe.

Diablo 4’s nieuwste uitbreiding

Lord of Hatred is de nieuwste uitbreiding, en laat ons kennis maken met de Paladin en de nieuwe antagonist van het verhaal. De uitbreiding zal op 28 april 2026 te spelen zijn. Spelers kunnen vanaf vandaag al kennis maken met de nieuwe class door de gratis update.

Check ook ander The Game Awards 2025 nieuws, zoals: LEGO Batman of Tomb Raider: Legacy of Atlantis.

Tagged as:

Share on
Avatar

About the author

Joel Lemmrich

More posts Follow

Be the first to leave a comment

Previous

Next

You may also like

Over intheGame

Binnen de bloeiende omgeving van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle entiteit en een integraal onderdeel van het dynamische ecosysteem van iTGmedia. Sinds zijn oprichting heeft intheGame zich gevestigd als een toonaangevende gemeenschap binnen de wereld van gaming en elektronisch amusement, gedreven door een passie voor het delen van actueel nieuws en boeiende content.

intheGame zoekt jou

Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
 Dan zijn we op zoek naar jou!

Mail ons!

Join de community

Wij delen onze passie graag met jou op zoveel mogelijk manieren. Volg ons op onze kanalen!

Facebook Instagram Youtube Tiktok X-twitter

Copyright 2015 – 2024 © iTGmedia |
Creative direction en ontwikkeling:

Pixel Moods Logo
studio skoivens logo

Hostingbeheer & sponsor:

Logo Iwan

Login to enjoy full advantages

Please login or subscribe to continue.

Go Premium!

Enjoy the full advantage of the premium access.

Stop following

Unfollow Cancel

Cancel subscription

Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.

Go back Confirm cancellation