Review | ROG Xbox Ally X — Competitie op de handheld markt?

Op Gamescom 2025 waren wij op bezoek bij ASUS om de nieuwe ROG Xbox Ally X te bekijken. Destijds was ik al onder de indruk, maar hoe houdt die indruk stand na een stevige test periode?

ASUS is al bekend op de handheld markt, maar Xbox nog niet. Met de originele ROG Ally (X) maakte ASUS hun entree tot de markt, en een goede ook. De handheld werd al snel als echte competitie gezien tot Valve’s Steam Deck, en tot op heden zijn deze nog steeds tegen elkaar aan het strijden.

Sinds dat PlayStation hun PS Portal heeft gereleased, werd er rond dezelfde periode duidelijk dat Xbox óók bezig was met een handheld. Niet wetende dat dit in samenwerking was met computer fabrikant ASUS. Laten we zeggen dat de samenwerking tussen beide bedrijven een succes is, alhoewel er een stevige prijskaart aan de ROG Xbox Ally X hangt van €899,-.

Is de prijskaart het waard en voor wie is het product bedoeld?

Echt Xbox of toch Windows?

De ROG Xbox Ally X is een handheld die in samenwerking is met Xbox, maar tot hoever kun je het een Xbox noemen?

Microsoft heeft met ASUS een nieuwe versie van Windows 11 samengesteld die de “Xbox Experience” wordt genoemd. Dit is eigenlijk niets meer dan een versimpelde versie van Windows 11, waar minder achtergrond processen op worden gestart om performance hoog te houden én waar de Xbox app, net zoals op PC, volledig met controller bestuurd kan worden.

In de “Xbox Experience” mode wordt de Xbox App gebruikt als je thuisbasis. Hier kun je je games streamen via Xbox Game Pass, je digitale games installeren die je in bezit hebt, en games opstarten. Ook ondersteunt de Xbox App games van andere launchers zoals Steam, Epic Games en de EA App die tevens ook op het apparaat te vinden zijn.

Nieuw op het apparaat is een toegeweide “Xbox” knop die aan de linkerkant van de controller te vinden is. Deze is geprogrammeerd om een “Quick Select” keuze menu te openen, en kun je snel switchen tussen verschillende games, apps en andere menu’s zoals je friendslist. Houd je deze knop ingeduwd, dan krijg je een overzicht van alle apps die open zijn. Ook kun je via dit menu switchen naar de standaard Windows 11, hiermee veranderd de handheld in een mini PC. Dit is bijvoorbeeld handig mocht je games willen emulaten of launchers willen gebruiken die niet door de “Xbox Experience” ondersteunt worden zoals de HoYoPlay app.

Upgrades op verschillende fronten

Vergeleken met de originele ASUS ROG Ally (X) zien we veel verbeteringen die zijn toegepast op het nieuwe model. Één van die verbeteringen is overduidelijk, namelijk de Xbox-geïnspireerde controller grips. Hierdoor kun je het apparaat en je games besturen én geeft het tegelijkertijd een fijne ergonomische grip waarmee het gewicht van de handheld goed verdeeld wordt.

De ROG Xbox Ally (X) is iets aangekomen en weegt ongeveer 715 gram, dat is ~50 gram zwaarder dan de originele ROG Ally (X) die rond de 670 gram weegt. Deze paar gram zit waarschijnlijk in het nieuwe design van de Xbox Controller die gefuseerd zit aan het apparaat, maar dat is een afweging die ik graag inruil voor een betere ervaring.

Dankzij de nieuwe AMD Ryzen AI Z2 Extreme chip heeft de ROG Xbox Ally X ontgrendel je niet alleen meer gaming performance, maar ook een langere speeltijd. Qua batterij is deze versie van de Ally niet veranderd en heeft deze ook een 80Wh batterij on-board wat we ook terug zien bij de niet-Xbox variant. De handheld is namelijk heel erg power efficient dankzij de Ryzen AI chip. Hierdoor haal je niet alleen meer FPS tijdens het gamen, maar haal je ook meer gametijd uit dezelfde batterij.

Terugkerende componenten

Waar de ROG Xbox Ally X verbeteringen heeft toegepast waar men vond dat het nodig was, zijn er ook een hoop hardware componenten hetzelfde gebleven.

Buiten de controller grips en nieuwe AMD Chip, voelt de ROG Xbox Ally X ergens wel als een minimale upgrade als we globaal naar het apparaat kijken. Sommige features mochten wel een upgrade krijgen, waarbij anderen niet heel veel zouden toevoegen.

Qua opslag krijgen we nog steeds een 1 Terabyte NVMe 4.0 SSD, een Micro-SD card reader, Hall Effect analoge triggers, gyro besturing en een on-board microfoon.

Tevens zien we ook een terugkeer van stevige speakers die uitgerust zijn met de techniek van Dolby Atmos, en deze is ook zeker te horen. De diepe frequenties vallen natuurlijk weg in een handheld apparaat, maar neemt zeker niet weg over de hoge kwaliteit en detail dat in de rest van de audio is te horen.

Één item waar ik persoonlijk verbetering in had willen zien, is het ingebouwde display. Dit is een 7-inch Full HD 120Hz IPS-touchpaneel die tevens AMD FreeSync/VRR ondersteunt voor een fijne speelervaring. Klinkt allemaal prima, toch?

Het paneel mist echter contrast waardoor het in games lijkt alsof er totaal geen schaduw is. Zodra er items worden getoond die fel en kleurrijk zijn, komt het paneel tot leven, daar buiten iets minder.

Verder is het paneel ook nét te klein voor de Full HD resolutie die wordt toegepast. Het scherm is net te klein om alle details goed te zien. Dit betekent niet dat kleine details wazig zijn, juist totaal niet. Het probleem is namelijk dat je vrijwel met je neus op het scherm moet zitten om de details te zien.

Spelen op handhelds is geen probleem, maar je merkt wel het verschil als je van een PS Portal of Switch 2 naar de ROG Xbox Ally (X) gaat. Persoonlijk kreeg ik sneller last van vermoeide ogen bij het spelen op een kleiner scherm.

Voor wie bedoeld?

De ROG Xbox Ally X valt in een klasse die best niche is, naar mijn mening. Het is een ideaal apparaat voor iemand die veel onderweg is, geen gaming PC thuis heeft staan, maar toch de laatste games wilt spelen.

Het is een hele specifieke groep, ja dat weet ik, maar deze mensen bestaan toch wel écht. Zo is er ook een dock te krijgen. Hiermee kun je de handheld omtoveren tot een pc zodra je thuis bent, wat ideaal is voor mensen die niet willen investeren in een gaming pc of laptop.

De handheld top en kan het games zoals Hogwarts Legacy, NASCAR 25 en skate. makkelijk op ultra settings aan, ook zonder power supply aangesloten. Zelf vind ik games zoals Horizon Forbidden West of Clair Obscur: Expedition 33 niet fijn om te spelen op een handheld. Games die iets minder input nodig hebben, zoals de Persona-games, Hades II of een simpele platformer zoals Pac-Man World zijn daarintegen heel fijn om te spelen.

Verdict

De ASUS ROG Xbox Ally X is een krachtige en verrassend volwassen handheld dankzij de samenwerking tussen ASUS en Xbox. De nieuwe “Xbox Experience” maakt Windows controller‑vriendelijk, terwijl de verbeterde ergonomie van de controller grips en efficiënte Ryzen AI‑chip zorgen voor betere prestaties en langere speeltijd.

Toch voelt de upgrade niet overal even groot: het scherm blijft achter, in formaat zowel als contrast, wat vooral bij langere sessies of detailrijke games merkbaar is. Daardoor is de Ally X vooral ideaal voor gamers die veel onderweg zijn, geen gaming‑pc hebben en wél toegang willen tot Game Pass en hun bestaande launcher‑bibliotheek.

De prijs is stevig met €899, maar voor de juiste doelgroep is dit een van de meest flexibele en krachtige handhelds die je momenteel kunt kopen.

De ASUS ROG Xbox Ally X is te verkrijgen vanaf €899,- via de ASUS Webshop.