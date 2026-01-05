Code Vein 2 toont 8 minuten aan gameplay beelden

Code Vein 2 komt op 30 januari 2026 uit en vandaag laat Bandai Namco ongeveer acht minuten aan gameplaybeelden zien. Daarnaast kondigt de Japanse gameontwikkelaar en uitgever aan dat de game een week voor de release een speciale Character Creation Demo krijgt.

2026 begint goed voor fans van soulslike-games. We eindigen januari met Code Vein 2. Een vervolg op het eerste deel. In dit deel reizen we door de tijd om de vernietiging van de aarde te voorkomen. Dit moeten we zo’n honderd jaar terug in de tijd gaan uitvoeren.

Tijdens ons avontuur reizen we met een computergestuurde companion. Deze helpt je in gevechten en raapt je op als je neergaat, waarna ze tijdelijk niet mee kan helpen met vechten. We krijgen nieuwe wapens om mee te spelen, waaronder een dual sword en verschillende stances die defensief, offensief zijn, of je vooral helpen met het inroepen van krachtige wapens.

In de nieuwe gameplaybeelden zien we ongeveer acht minuten aan gameplay die zich voornamelijk richt op de combat. We zien verschillende combo’s, finishers en sluipaanvallen. We krijgen ook te weten dat je kunt kiezen tussen een actieve compagnon, of dat je haar als het ware absorbeert in jezelf en zo je eigen stats versterkt. Je kunt tijdens het spelen eenvoudig tussen deze opties wisselen. De video eindigt met een baasgevecht. Nu kun je al even haar aanvallen bestuderen.

Gratis Character Creation Demo

Een week voor de release van de game, verschijnt de Character Creator Demo. Via deze demo kunnen spelers alvast een personage maken, maar het MagMell-instituut verkennen en poses aannemen in de fotomodus of ontspannen in een Hot Spring. Je personage neem je vervolgens mee naar de volledige game die op 30 januari verschijnt op PlayStation 5, Xbox Series X|S en PC.