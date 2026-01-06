CES 2026 | Acer kondigt nieuwe monitoren aan tot 1000 Hz

Acer heeft tijdens CES 2026 niet alleen nieuwe laptops, maar ook een indrukwekkende line-up monitoren en een projector onthuld voor gamers én creators. Snelheid, resolutie en beeldkwaliteit staan duidelijk centraal.

Voor e-sportsfanaten is er de Predator XB273U F6, een 27-inch monster met een refresh rate tot 1000 Hz (via speciale modus). Ideaal voor competitieve shooters waar elke milliseconde telt. Liever ultieme beeldkwaliteit? De Predator X34 F3 combineert een 360 Hz refresh rate met een gebogen QD-OLED-paneel, wat zorgt voor diepe zwarttinten, knallende kleuren en extreem soepele gameplay.

Acer mikt ook op gamers die creatief werk doen met de Nitro XV270X P. Deze monitor biedt een haarscherpe 5K-resolutie, maar kan voor gaming schakelen naar 330 Hz op lagere resolutie. Het beste van twee werelden dus. Iets dat voor mij als creator én gamer best interessant klinkt! Voor professionals is er de ProDesigner PE320QX, een 6K-monitor met extreem nauwkeurige kleuren en moderne aansluitingen, perfect voor video- en fotobewerking. Tot slot is er de Acer Vero HL1820, een milieuvriendelijke 4K RGB-laserprojector met HDR, lage inputlag en sterke kleuren voor films én gaming. Kortom: Acer zet vol in op high-end beeld in 2026.

Deze nieuwe monitoren zullen verschijnen in Q2/Q3 2026!