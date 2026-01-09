ExeKiller krijgt gameplay trailer

Paradark Studio onthult een drie-minuten gameplay trailer voor ExeKiller, de cyber-western action game met een spotlight op het verhaal.

ExeKiller klinkt als een mengelmoes van allemaal genres en stijlen, dat is het ook. Een cyber-western esthetiek, action-adventure gameplay, verhaal gedreven en je kan keuzes maken die een grote impact kunnen hebben. In deze game spring je in de huid van Denzel Fenix, een bounty hunter die werkt voor een grote corporatie. Zijn werk: Mensen omleggen en hun SOULs stelen, dit zijn implantaten die gebruikt worden om de populatie te monitoren en controle te bewaken. Check de drie-minuten lange trailer hier.

ExeKiller heeft nog geen releasedatum of release window, maar krijgt steeds meer marketing en gameplay, dus hopelijk zien we deze unieke game snel. Trekt dit jou? Laat het ons weten in de reacties hier beneden! Ligt deze game je niet? Dan komt er op 22 januari meer informatie over een aantal grote titels!