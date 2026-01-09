CES 2026 | ASRock toont uitgebreid arsenaal

ASRock zet tijdens CES 2026 een opvallend brede stap voorwaarts door vrijwel elk segment van zijn hardwareportfolio te vernieuwen of uit te breiden.

Het bedrijf presenteert niet alleen nieuwe moederborden, monitors en voedingen, maar introduceert voor het eerst ook een volledig eigen lijn all‑in‑one waterkoelers. De aankondiging laat zien dat ASRock zich steeds nadrukkelijker positioneert als een totaalmerk binnen de pc‑hardwaremarkt, met een sterke focus op prestaties, esthetiek en stille werking.

Nieuwe generatie AIO‑waterkoelers

Voor het eerst betreedt ASRock de markt voor AIO‑koeling, en dat doet het meteen met zes volledige productlijnen, verdeeld over de bekende series Taichi, Phantom Gaming, Steel Legend, Challenger, Pro en een workstation‑gerichte WS‑variant.

De koelers zijn gebouwd rond een nieuwe pomparchitectuur en een geoptimaliseerd flow‑pad, wat volgens ASRock moet zorgen voor efficiëntere warmteafvoer en een langere levensduur. De premiummodellen beschikken over een groot, volledig kleurenscherm op de pomp, waarop systeeminformatie, animaties of visuele thema’s kunnen worden weergegeven.

De ventilatoren zijn uitgerust met bladen van liquid‑crystal‑polymeer en dubbele kogellagers, wat zowel de stabiliteit als de levensduur ten goede komt. De AIO’s worden bovendien geleverd met een zesjarige garantie, wat ASRock duidelijk wil positioneren als een serieuze speler in het koelsegment.

Voor workstation‑gebruikers toont ASRock een model met een externe pomp en een vergroot koud oppervlak, bedoeld voor toekomstige high‑end platforms zoals AMD Threadripper en Intel Xeon.

Taichi en Phantom Gaming OLED‑monitors

ASRock breidt zijn monitorportfolio uit met nieuwe WOLED‑ en QD‑OLED‑modellen binnen de Taichi‑ en Phantom Gaming‑series. De Taichi‑lijn krijgt 27‑inch schermen met zowel 2K‑ als 4K‑resoluties, waarbij de verversingssnelheden oplopen tot 540Hz, een van de hoogste waarden die momenteel op de markt te vinden zijn.

De monitors ondersteunen HDR True Black, hebben een Delta E‑waarde onder de 2 voor nauwkeurige kleurweergave en beschikken over een Dual Mode‑functie waarmee gebruikers snel kunnen schakelen tussen verschillende resolutie‑ en refresh‑combinaties. De Phantom Gaming‑modellen richten zich meer op competitieve gamers en bieden 2K QD‑OLED‑panelen met 240Hz.

Nieuwe moederborden, Rock‑serie en Challenger‑uitbreiding

ASRock introduceert een volledig nieuwe moederbordfamilie: de Rock-series, bedoeld voor gebruikers die een balans zoeken tussen betaalbaarheid en moderne features. Zo richten deze moederboards zich op solide basisfunctionaliteit, moderne connectiviteit en een strak ontwerp zonder overbodige franje. De serie bestaat uit vier modellen:

AMD AM5 B850 Rock WiFi 7

AMD AM5 B850M Rock WiFi

Intel LGA1851 B860 Rock WiFi

Intel LGA1851 B860M Rock WiFi

Daarnaast wordt de bestaande Challenger‑serie uitgebreid met nieuwe varianten voor AMD X870E, X870, B850 en Intel B860, inclusief meerdere mATX‑modellen en een opvallende witte B850M Challenger WiFi White. Deze serie is duidelijk gericht op jonge gamers en budgetbewuste bouwers die toch een visueel aantrekkelijke pc willen samenstellen.

Radeon RX 9070 XT Taichi White

Een van de meest opvallende producten is ASRock’s eerste volledig witte grafische kaart: de Radeon RX 9070 XT Taichi White 16GB OC.

De kaart heeft een witte behuizing, een witte backplate en zelfs een witte PCB, wat het een unieke optie maakt voor volledig witte builds. Op de zijkant bevindt zich een geïntegreerd LCD‑scherm dat systeemstatistieken, klokfrequenties, weerinformatie of aangepaste animaties kan tonen. De kaart is gericht op high‑end gamers die zowel prestaties als esthetiek belangrijk vinden.

Ook nieuwe voedingen worden beschikbaar

ASRock toont ook nieuwe SFX‑voedingen van 850W en 1000W, bedoeld voor compacte high‑end builds, en een reeks Steel Legend‑voedingen van 850W tot 1200W.

Alle modellen beschikken over:

80 Plus Platinum‑efficiëntie

Cybenetics Platinum‑certificering

Cybenetics Lambda A‑geluidsclassificatie

Native 12V‑2×6 GPU‑kabels met temperatuurmonitoring

100% Japanse condensatoren

Fluisterstille FDB‑ventilatoren

10 jaar garantie

Deze voedingen zijn duidelijk ontworpen voor de nieuwste generatie GPU’s en bieden ruime overhead voor toekomstige upgrades.

DeskSlim en DeskMini compacte systemen

ASRock presenteert daarnaast de nieuwe DeskSlim‑serie, compacte mini‑workstations van slechts 4,9 liter inhoud, ontworpen voor AI‑inference, contentcreatie, CAD‑toepassingen en multi‑display setups.

De DeskSlim B760 en X600 ondersteunen CPU’s tot 120W, beschikken over vier DDR5‑slots en bieden ruimte voor een low‑profile PCIe 5.0 x16 GPU.

Ook toont ASRock de DeskMini B860, een ultracompact systeem van 1,92 liter, en de H810TM‑ITX, een thin‑ITX‑moederbord bedoeld voor zakelijke all‑in‑one‑systemen.

