Background

Meta sluit 3 gaming studio’s

Nieuws Jordy Gerritse 14 januari 2026

Deadpool VR Meta Quest

Meta, je weet wel, die gasten die Oculus overkochten en nu paraderen met de Meta Quest. Die gasten hebben nu drie gaming studio’s gesloten. Dit zijn Armature Studio, Sanzaru Games en Twisted Pixel. De laatste bracht afgelopen jaar nog Deadpool VR uit, waar we zeer enthousiast over waren.

Terwijl Meta tijdens Gamescom 2025 zowat de grootste stand had in de B2B-area, puur om Deadpool VR grootschalig te promoten bij journalisten en content creators. Sluit de gigant met Meta Quest, Facebook, WhatsApp en Instagram nog geen half jaar later het bedrijf dat deze game heeft gemaakt.

Drie gaming studio’s worden direct gesloten. Dit zijn Sanzaru Games, Twisted Pixel en Armature Studio. Dit is waar je deze studio’s van kent:

Sanzaru Games

Wellicht zegt de naam je niet veel, maar dit zijn de gasten die ons enkele PlayStation-klassiekers brachten op de PSP, waaronder Secret Agent Clank, The Sly Cooper Collection en Sly Cooper: Thieves in Time. Voor de Meta-headsets maakte ze Asgard’s Wrath en Asgard’s Wrath 2.

Armature Studio

Vooral bekend van de VR-port van Resident Evil 4 die verscheen op Meta Quest.

Twisted Pixel

Ze hebben vroeger wat games gemaakt in de tijden van Xbox 360 en PlayStation 3. Tegenwoordig ken je ze vooral van Deadpool VR. Een game waar we tijdens Gamescom 2025 enorm enthousiast van werden.

 

Tagged as:

Share on
Avatar

About the author call_made

Jordy Gerritse

Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.

More posts Follow

Be the first to leave a comment

Previous

You may also like

Over intheGame

Binnen de bloeiende omgeving van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle entiteit en een integraal onderdeel van het dynamische ecosysteem van iTGmedia. Sinds zijn oprichting heeft intheGame zich gevestigd als een toonaangevende gemeenschap binnen de wereld van gaming en elektronisch amusement, gedreven door een passie voor het delen van actueel nieuws en boeiende content.

intheGame zoekt jou

Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
 Dan zijn we op zoek naar jou!

Mail ons!

Join de community

Wij delen onze passie graag met jou op zoveel mogelijk manieren. Volg ons op onze kanalen!

Facebook Instagram Youtube Tiktok X-twitter

Copyright 2015 – 2024 © iTGmedia |
Creative direction en ontwikkeling:

Pixel Moods Logo
studio skoivens logo

Hostingbeheer & sponsor:

Logo Iwan

Login to enjoy full advantages

Please login or subscribe to continue.

Go Premium!

Enjoy the full advantage of the premium access.

Stop following

Unfollow Cancel

Cancel subscription

Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.

Go back Confirm cancellation