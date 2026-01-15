Jagex viert 25 jaar RuneScape met grootse aankondigingen

Nieuws Joel Lemmrich 15 januari 2026
Jagex, het iconische Britse gamestudio en maker van de legendarische RuneScape-franchise, viert zijn 25-jarig bestaan met RS25: een grootschalig programma dat de basis legt voor de meest ambitieuze evolutie in de geschiedenis van RuneScape. Met een strategie gericht op meer integriteit, meer waarde en meer RuneScape, markeert RS25 een nieuw tijdperk voor de franchise.
Gesteund door de grootste jaarlijkse investering in de games tot nu toe, richt RS25 zich op de elementen die spelers het meest waarderen: van verbeterde ondersteuningssystemen en gemoderniseerde infrastructuur tot gedurfde nieuwe content, vernieuwde systemen en een indrukwekkende reeks live-evenementen in zowel de Verenigde Staten als het Verenigd Koninkrijk.
“Het is ongelooflijk om te bedenken dat er al een kwart eeuw is verstreken sinds RuneScape begon als een Java-browsergame. Vandaag spreken we tot de grootste en meest actieve RuneScape-community in onze geschiedenis. Deze mijlpaal is net zo goed van hen als van ons. RS25 is meer dan een terugblik; het is een duidelijke uitspraak over waar we naartoe gaan. We investeren in onze games, onze technologie, onze teams en vooral in de spelerservaring. Dit jaar draait om investering, momentum, community-focus en het bouwen aan de volgende grote fase van Jagex en RuneScape.”
In 2026 brengt Jagex de wereld van RuneScape dichter bij spelers dan ooit, met grote community-evenementen aan beide kanten van de Atlantische Oceaan.
Ter ere van het jubileum lanceert Jagex een reeks premium samenwerkingen en verzamelobjecten:
Daarnaast introduceert Jagex Membership Wrapped: A Founders’ Tribute, een nieuw erkenningsprogramma dat later dit jaar verschijnt en de meest toegewijde spelers in het zonnetje zet.
Jagex presenteert vandaag een vernieuwde corporate identity die nauwer aansluit bij de RuneScape-wereld. De nieuwe tagline “Jagex: The RuneScape Company” en subtiele visuele elementen — waaronder een draagsilhouet geïnspireerd door RuneScape-lore — markeren het begin van een nieuw hoofdstuk voor de studio.
Na grote verbeteringen in 2025 investeert het bedrijf verder in snellere responstijden, verbeterde live chat-tools en sterkere anti-cheatmaatregelen die gedurende het jaar worden uitgerold.
Vooruitkijkend naar de komende 25 jaar lanceert Jagex het RS25: Future Talent Pathway, een mentor- en ontwikkelprogramma dat nieuw talent ondersteunt, met speciale aandacht voor jongeren uit werkende en lage-inkomensgezinnen. In samenwerking met Into Games stimuleert het programma creativiteit, innovatie en lokale talentontwikkeling in Cambridgeshire.
“Dit jubileum markeert niet alleen ons verleden, maar vooral het begin van een nieuw tijdperk. Met de grootste investering ooit in de RuneScape-franchise bouwen we aan nieuwe content, nieuwe technologie en een nog betere spelerservaring. Het beste van Jagex moet nog komen.”
Tagged as:
Jagex OSRS RS3 Runefest RuneScape
13 januari 2026
Binnen de bloeiende omgeving van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle entiteit en een integraal onderdeel van het dynamische ecosysteem van iTGmedia. Sinds zijn oprichting heeft intheGame zich gevestigd als een toonaangevende gemeenschap binnen de wereld van gaming en elektronisch amusement, gedreven door een passie voor het delen van actueel nieuws en boeiende content.
Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
Dan zijn we op zoek naar jou!
