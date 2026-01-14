Review | Pokémon: Legends Z-A – Mega Dimensions DLC

Het houdt maar niet op in Lumiose City, van een gevaarlijke toren naar een heel nieuw drama waarbij de hele stad opnieuw in gevaar komt te liggen. In de nieuwe Mega Dimensions-DLC komen we een oude bekende tegen en proberen we de stad te helpen.

De Mega Dimensions-uitbreiding voor Pokémon: Legends Z-A werd opvallend snel aangekondigd na de onthulling en releasedatum van de base game. Dat zorgde meteen voor hoge verwachtingen: zou deze DLC vooral een verlengstuk worden van wat we al kennen, of echt iets toevoegen aan de ervaring? Na ruim tien uur in de nieuwe content te hebben doorgebracht, is het antwoord genuanceerd — maar zeker interessant.

Een nieuw avontuur met een mysterieuze gids

In deze uitbreiding maken we kennis met Ansha, een klein maar intrigerend meisje dat vergezeld wordt door de legendarische Pokémon Hoopa. Al snel blijkt dat Hoopa een cruciale rol speelt: zijn vermogen om Hyperspace-portalen te openen verklaart de mysterieuze verschijningen door heel Lumiose City. Via deze portalen betreed je zogeheten pocket universums, compacte alternatieve dimensies waar een terugkerende selectie Pokémon rondloopt.

In totaal keren meer dan 120 Pokémon terug, waaronder zo’n 20 legendarische en mythische. Het voelt als een zorgvuldig samengestelde mix van generaties, waardoor zowel nostalgische spelers als nieuwkomers iets herkennen.

De zoektocht naar Rayquaza

Ansha’s doel is persoonlijk: ze wil Rayquaza vangen voor haar moeder, en jij en je team helpen haar tijdens deze zoektocht. Terwijl je door de verschillende Hyperspace pockets reist om naar de groene draak te zoeken, duiken steeds meer hints op dat er één specifieke Pokémon verantwoordelijk is voor de portalen. Het verhaal bouwt zich prima op en krijgt een wending zodra het probleem doorkrijgt dat je steeds sterker wordt als trainer. Wie de boosdoener is, laten we hier in het midden, maar de ontknoping voelt passend voor het thema van de DLC.

Hyperspace Lumiose City

In de Hyperspace Pockets vinden we een klein stukje van Lumiose City terug. Dit keer als een greyscale variant van de grote stad, vaak bestaande uit een handvol huizen. Al snel zie je dat er wel wat dingen verschillen, zo zijn er meer obstakels en kun je steigers zien zweven die bovenop items verschuilen. Met behulp van de Holovators, die dit keer ook horizontaal gebruikt kunnen worden, kun je razendsnel door de map komen.

De structuur en gameplaymechanieken binnen deze zones zijn een mix van elementen die we al kennen uit de base game — denk aan een combinatie van wild zones en fight zones. Wel nieuw is de timer die bij de gameplay feature komt kijken.

Iedere donut die je maakt bezit niet alleen wat buffs, maar dit keer ook een duration/timer. Het openen van een Portaal is niet makkelijk voor Hoopa, daarvoor heeft hij namelijk die donuts nodig. Sommige combinaties van Berries geven een betere donut waardoor Hoopa ook de portalen langer kan openhouden en jij langer hebt binnen een Hyperspace Pocket. De toevoeging van een timer geeft wel een duidelijke doelgerichtheid: je moet sneller keuzes maken, tactischer reageren en een effectievere Pokémon meenemen. Het werkt, maar het voelt niet revolutionair.

Berries met betekenis

Berries spelen in deze uitbreiding een grote rol en worden anders gebruikt dan dat je gewend bent. Waar ze in de base game vaak bijzaak waren, krijgen ze in deze DLC eindelijk gewicht. De nieuwe Hyperspace berries zijn krachtigere varianten van de bestaande soorten en kunnen het verschil maken in jouw avontuur in de uitdagende Hyperspace Pockets.

Ansha is niet alleen een beginnende Pokémon trainer die een specifieke doel heeft, ook vindt zij het leuk om in de keuken te staan. Met jouw Berry voorraad kun je bij Ansha Donuts maken. Deze Donuts heeft Hoopa nodig om Hyperspace Pockets open te maken, waardoor jij nieuwe Pokémon kan vangen. Toch zijn het niet zomaar donuts; elke berry heeft z’n eigen smaak en ook eigen attributen. Zo kun je bijvoorbeeld een donut maken van een combinatie van berries die je wat boosts geven op verschillende fronten.

Denk bijvoorbeeld aan boosts zoals:

Verhoogde vangkansen

Sterkere moves van specifieke types

Een grotere kans op shiny Pokémon

Een flinke moeilijkheidsboost

Waar de base game soms wat toegankelijk of zelfs eenvoudig aanvoelde, gooit Pokémon in de Mega Dimension-DLC het roer om. Pokémons in de Hyperspace Pockets zitten standaard boven level 100, en dankzij nieuwe Donut-optie kun je jouw eigen team ook voorbij die grens tillen. De introductie van donuts, geven je niet alleen de eerder besproken buffs, maar ook een tijdelijke level boost geven.

Doordat elke Pokémon én Trainer hoger is dan level 100, wordt de game als het ware weer gelijk getrokken. Jouw level 100 Pokémons hebben dus niet meer die power spike zoals ze dat hebben in de gewone wereld. Een wilde Bellsprout kan jouw Mega Starmie bijvoorbeeld one-shotten. Hierdoor wordt de game een stuk moeilijker waardoor je strategisch te werk moet gaan. Het rouleren van gevariëerde Pokémon binnen je team en opslag boxes wordt dan ook een stuk belangrijker.

Ook zijn de Hyperspace Pockets slechts een aantal huisjes breed, hierdoor staan vijanden veel dichter op elkaar en heb je bijna geen ademruimte. Dit zorgt voor meer spanning en uitdaging wat soms wel mistte in de base game.

Verdict

De Mega Dimensions DLC biedt een stevige hoeveelheid content, met ruim tien uur extra gameplay en een duidelijke verhoging van de moeilijkheidsgraad. De terugkeer van veel verschillende Pokémon, de strategische diepgang van donuts en berries, en de uitdagende gevechten maken de uitbreiding absoluut de moeite waard voor spelers die meer uit Legends Z-A willen halen.

Toch blijft de DLC qua wereldontwerp en gameplay mechanics vernieuwing wat veilig. De Hyperspace pockets zijn functioneel maar visueel en conceptueel weinig verrassend, en veel ideeën voelen als variaties op bestaande systemen.

