Nieuwe Life is Strange wordt op 20 januari getoond

Life is Strange komt terug en al redelijk snel. 2026 wordt een heel dik gamingjaar. Dat geldt driedubbel voor fans van Life is Strange. Op 20 januari wordt de volgende game in de franchise onthuld via het officiële YouTube-kanaal.

Life is Strange is een verhalende titel die gevoelige onderwerpen aansnijdt. De franchise gaat al enkele jaren mee en we hebben al door verschillende verhalen in de serie gespeeld. Het laatste avontuur was geen succes. Zo scoorde dit deel geen voldoende op onze website.

Laten we hopen dat het vervolg meer successen viert. Voor nu moeten we eerst wachten op de onthulling. Die staat gepland voor 20 januari 19:00 Nederlandse tijd. De video gaat een half uurtje eerder van start. Wat we dit eerste halfuur te zien krijgen, is niet bekend.

Als we alle verhalen in de franchise meetellen, wordt dit de zevende Life is Strange-game. Hoop je op een nieuwe cast, of wil je graag oude bekenden terugzien?

Meerdere delen binnen de franchise verschenen in delen. Zo speelde je door het verhaal in episodes die weken na elkaar verschenen. Het is nog onduidelijk voor welke structuur is gekozen voor het nieuwe deel, maar wellicht dat we je daarover na de onthulling op 20 januari kunnen bijpraten. De recentste game die koos voor episodes was Dispatch. Wat ons betreft een dikke aanrader. Alle episodes hiervan zijn inmiddels speelbaar. Heeft verder helemaal niets met Life is Strange te maken, maar die wilden we je wel even meegeven.