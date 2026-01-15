Sonic viert 35e verjaardag

Het is het jaar van de verjaardagen. Iedereen is natuurlijk ieder jaar opnieuw jarig, maar dit jaar zijn er veel ronde getalen. Natuurlijk wist je al dat intheGame dit jaar 15 jaar bestaat, maar de blauwe egel van SEGA draait al iets langer mee. Sonic viert dit jaar zijn 35e verjaardag.

Pokémon viert dit jaar zijn 30e verjaardag, RuneScape zijn 25e, intheGame de 15e, Persona zijn 30e, The Division zijn 10e en zo zijn er waarschijnlijk nog veel meer. Sonic the Hedgehog viert dit jaar alweer zijn 35e verjaardag en dit wordt in 2026 gevierd. Weet je wat, Sonic? Wij vieren lekker met je mee.

SEGA verwijst alle fans door naar de gloednieuwe website die speciaal is opgetuigd voor de 35e verjaardag van Sonic. Veel staat er nog niet op, maar deze moet je dus wel even bookmarken en periodiek in de gaten houden voor alle updates. Over het spannendste houden we je natuurlijk ook gewoon op de hoogte. In de beschrijving van de inleidende video hierboven geeft SEGA je wel alvast mee dat je nu alle Sonic-films online kunt zien. Ze staat ook op Paramount+.

Sonic 35th Anniversary

Er zijn dus nog geen concrete plannen bekendgemaakt voor de grote verjaardag van Sonic, maar deze gaat vast gepaard met grote aankondigingen, waaronder nieuwe games en misschien zelfs een nieuwe film. Binnenkort dus meer hierover.

