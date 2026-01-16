Nieuwe Resident Evil: Requiem showcase laat Leon Kennedy gameplay zien

Capcom heeft onlangs een uitgebreide gameplay-showcase gepresenteerd van Resident Evil Requiem, die verschijnt op 27 februari 2026, best snel dus. Het nieuwtje van een tijdje terug was de terugkeer van Leon S. Kennedy, die volgens de getoonde beelden een actiegerichte speelstijl krijgt. Fans van Resident Evil 4 zullen zich daardoor direct thuis voelen.

Game director Koshi Nakanishi opende de presentatie met een knipoog door te zeggen dat hij nooit heeft ontkend dat Leon in de game zou zitten. Vervolgens lichtte hij de twee speelbare personages toe. Co-protagonist Grace richt zich meer op pure horror, in de stijl van Resident Evil 2 en Resident Evil 7. Leon daarentegen brengt juist veel actie – van vijanden door de knieën schieten tot hakken met bijlen en steken met messen. Het verhaal volgt Leon na de gebeurtenissen van Resident Evil 6, waarbij wordt gesuggereerd dat hij deze keer tot het uiterste zal worden gedreven. Er zijn ook al veel theorieën gaande over dat Leon ziek zou zijn, of infected, of wat dan ook.

Voor Nintendo fans zal er ook Amiibo content zijn en Requiem zal ook beschikbaar zijn op GeForce NOW! Volledige showcase zien? Dat kan hier beneden!