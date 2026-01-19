RuneScape onthult ambitieuze 2026 roadmap

RuneScape viert haar 25e verjaardag en dat gaat Jagex in 2026 uitbundig vieren met nieuwe game content, nieuwe features, verbeterde integriteit en uiteraard: RuneFest.

Van nieuwe content, waaronder het grootste nieuwe toegevoegde gebied in de game in 25 jaar. Verder zien we uiteraard de verdwijning van microtransacties, een verfrissing van Player Avatars, de groei van Player Owned Houses en nog veel meer. Laten we beginnen met de basis op orde.

The Road to Restoration

RuneScape gaat flink op de schop. Gedurende 2026 verschijnen er grote kwaliteitsverbeteringen die de integriteit van de game moeten herstellen en bewaken. Zo wordt de UI eindelijk grondig aangepakt. Wordt de combat stijl gemoderniseerd, krijgt de game support voor plugins vergelijkbaar met Old School RuneScape, balans updates en een make-over voor alle ‘dailyscape’ content. Het ruilsysteem van de Grand Exchange wordt herzien en de werking van aura’s wordt ook aangepast.

Player Avatar Refresh

In april vindt er een update plaats die na de release van EOC eindelijk de speelbare personages weer eens goed opfrist. Alle modellen, animaties, haarstijlen, kleding en andere facetten komen aan bod. Een enkeling daarvan wordt ook samen aangepast met behulp ban community feedback.

Havenhythe

De grootste uitbreiding van Gielinor in meer dan 25 jaar vindt plaats in 2026 met de toevoeging van Havenhythe. Dit nieuwe gebied wordt getrapt uitgebracht en ziet in 2026 verschillende toevoegingen, waaronder nieuwe quests, early-game bosses en de verhoging van de Hunter Skill tot level 110. Meer bosses en quests worden gedurende het jaar toegevoegd.

Renovaties in je POH

Construction gaat naar level 120 en er komen nieuwe manieren om je huis aan te kleden en in te richten. Er komen nieuwe kamers bij waar je je persoonlijk nog beter kunt laten uitstralen. Er komt een nieuwe recipe-systeem die bepaalde meubels vrijspeelt op basis van in-game achievements. Zo kun je nog beter al je prestaties tonen en een plek geven in je eigen huis.

Leagues II

Na het succes van de eerste uitvoering keert Leagues terug in het najaar van 2026. Dit maal onder de naam Leagues II. Verwacht nieuwe krachtige relics en een mode die aan de hand van community feedback, nog beter is dan vorig jaar.

RuneFest 2026

Deze werd al aangekondigd tijdens de video waarin Jagex haar plannen onthulde voor de 25e verjaardag van RuneScape. Het evenement dat dit jaar opnieuw in Birmingham wordt georganiseerd wordt grootser dan ooit tevoren met twee podia en plek voor 6000 bezoekers. Het wordt de grootste RuneFest ooit.