Marathon wordt toegankelijk voor oudere PC’s

Nieuws 21 januari 2026

marathon pc requirements

We zien het overal gebeuren, maar de hoog benodigde specificaties om games goed te draaien rijzen de pan uit. Een RTX 3080 is soms nog niet meer genoeg. Maar, Bungie’s Marathon mag dan wel veel gemengde gevoelens meebrengen, je kan de game wel draaien op een vrij oude PC. Check de volledig specificaties hier!

Bungie heeft namelijk de volledige PC specificaties in hun Steam page voor de game gezet. Hier zien we dat de game al kan draaien op een zesde generatie i5 met een GTX 1050 Ti. Dit betekent dat veel spelers de game gewoon makkelijk kunnen laten lopen. ARC Raiders maakte eerder hun game al toegankelijk voor low entry PC’s, maar het lijkt erop dat ook Bungie hier rekening mee kan én wilt houden. Check de volledige specs maar even.

Minimum specificaties:

  • Intel Core i5-6600 / AMD Ryzen 5 2600
  • 8 GB RAM
  • GTX 1050 Ti (4 GB) / RX 5500 XT (4 GB)

Aangeraden specificaties:

  • Intel Core i5-10400 / Ryzen 5 3500
  • 16 GB RAM
  • GTX 2060 (6 GB) / RX 5700 XT (8 GB)

Ga jij Marathon spelen? De game verschijnt op 5 maart, dit werd vrij snel na een lek bekendgemaakt!

 

