Sony en TCL slaan handen ineen: BRAVIA krijgt een nieuw thuis

Sony en TCL hebben aangekondigd dat ze serieuze stappen zetten richting een strategische samenwerking op het gebied van home entertainment. De twee giganten hebben een ”memorandum of understanding” ondertekend voor de oprichting van een gezamenlijke onderneming die zich volledig gaat richten op televisies en audio-apparatuur.

Hoe gaat dit eruit zien en wat gaat er veranderen? Nou, dat is eigenlijk best opmerkelijk. TCL krijgt namelijk 51% van de BRAVIA aandelen en Sony behoudt de resterende 49% wat betekent dat TCL de overhand zal nemen over deze divisie. De definitieve afspraken hiervoor zullen uiterlijk eind maart 2026 klaar liggen en doorgevoerd worden in dit eerste kwartaal. De start voor deze nieuw divisie zal dan in Q1 2027 plaats gaan vinden, waar we dus toffe aankondigingen kunnen verwachten in de tussentijd.

TCL staat bekend om het maken van (QLED) tv’s van aardige kwaliteit maar vooral betaalbaar. Waar Sony BRAVIA tv’s juist bekend staan om astronomische prijzen en uitstekende beeldkwaliteit en langdurigheid. De naam BRAVIA zal niet verdwijnen en ook Sony zal ergens op de nieuwe modellen blijven staan, maar dit is voor TCL dé kans om hun inmiddels opgedane kennis én nieuwe technieken toe te passen op de BRAVIA tv’s.

De timing is dan ook zeker geen toeval. De tv markt is namelijk aan het shiften. Beeldkwaliteit zal niet meer enorm sterk verbeteren in de komende jaren. Daardoor merk je nu al dat merken als LG en Samsung enorm in gaan zetten op andere features zoals responstijden, nieuwe OLED, QLED of MiniLed technieken en beeldfrequenties van 120Hz of hoger. Met andere woorden, ze gaan beter aansluiten op gamers en creatives alom. TCL is hierin ook goed bezig, maar zij missen een cruciaal element: uitstekende beeldkwaliteit. TCL zet namelijk features voorop. Daar komt Sony in het plaatje! Wat we dus kunnen verwachten is dat de twee merken de handen samenslaan om innovering en beeldkwaliteit te combineren. Het resultaat? Dat zullen we volgend jaar langzaam gaan zien!

Wat denk jij dat deze samenwerking zal brengen? Is dit voor jou goed of slecht nieuws? Let us know in de comments hier beneden! Dit is niet de enige fusering die we gezien hebben, ook HyperX en HP Omen slaan de handen nog verder ineen!