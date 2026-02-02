Starsand Island verschijnt op 11 februari in Early Access

Starsand Island heeft een releasedatum. Nou ja, zo ongeveer. Spelers kunnen namelijk al vanaf 11 februari 2026 aan de slag met de game via Early Access of Xbox Preview. De volledige game komt in de zomer van 2026 uit.

Starsand Island komt in de zomer van 2026 uit op PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5 en Nintendo Switch, maar wil je niet wachten? Dan kun je vanaf 11 februari aan de slag met de Early Access versie via Steam en Xbox Preview. Tijdens deze Early Access periode is de game grotendeels al speelbaar, maar werken de ontwikkelaars nog even door aan de end-game content en de multiplayer-mode. Deze features zijn pas vanaf de launch-versie beschikbaar.

Starsand Island is een typische knus eilandleven-game. Het lijkt er op alsof het eerste kwartaal van 2026 helemaal in het teken staat van het eilandleven. In Starsand Island keert jouw personage terug naar de geboorteplaats om nieuwe mensen te leren kennen, te vissen, te tuinieren, verloren ruïnes te verkennen en om een eigen droomhuis te maken met een ontzettend uitgebreid bouw-systeem. Je kunt het eiland verder ook verkennen met verschillende voertuigen, rolschaatsen, boten, motoren en nog veel meer. Het ziet er bovendien ook nog eens enorm fraai uit.

Het DIY-systeem is ontzettend uitgebreid en ongetwijfeld een van de sterkste punten. We zijn hier al kort mee aan de slag gegaan tijdens Gamescom 2025 en waren zeer onder de indruk. Je kunt zelf een heel huis maken op een boot, met glijbanen die het water in gaan. Je kunt het zo gek niet verzinnen, maar je kunt het waarschijnlijk wel maken.