Orbitals brengt 80’s anime in een co-op game – Nintendo laat gameplay zien

Co-op games rijzen de pan uit in populariteit. Er is dan ook niks beters dan je non-gaming partner te betrekken bij je hobby. Misschien dat je opa, moeder, buurvrouw of buurtpolitie wilt aansluiten, want Orbitals ziet er echt gelikt uit!

Tijdens de Nintendo Partner Direct van februari 2026 liet Nintendo deze game zien. We zagen de game al eerder, maar deze nieuwe trailer laat echt meer zien van de gameplay en tekenstijl. De jaren-80 anime vibe is voor velen, waaronder mijzelf, echt een verademing om terug te zien. Het brengt me terug naar een tijd waar het leven simpel was en alleen daarom zal deze game alle ogen trekken.

Het is een game die in de nieuwe trailer voelt als thuiskomen en dat is bijzonder voor een volledig nieuwe IP. De game komt vanuit Kepler Interactive en Shapefarm.

Orbitals komt uit in de zomer van 2026 voor Nintendo Switch 2!