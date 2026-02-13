Konami kondigt Rev. Noir aan – een compleet nieuwe RPG ervaring

Konami krijgt veel schermtijd gedurende de State of Play van 12 februari 2026 en dat gebruiken ze goed. Eerder zagen we een nieuwe Castlevania titel, nu is het tijd voor een volledig nieuwe IP: Rev. Noir!

Met een trailer die op momenten wat weghad van een Persona titel, laat Konami een nieuwe IP zien. Rev. Noir is een RPG met een kleurrijke stijl. Het is aan jou om het fenomeen dat Lightfall heet te stoppen. Zo vertelt Konami het volgende over de game:

”In a world shrouded in lightfall, a natural phenomenon that brings death to those it touches, A lonely boy who suffers from amnesia becomes acquainted with a special girl. Together, they set out on a journey to stop this phenomenon, Believing that the journey will save the world, and in turn, save her. Fate, bestowed by the Gods? Or the power of will, borne from within humankind? Their journey ends up shaking the world.”

Rev. Noir staat nog onder ‘Wishlist now’ wat betekent dat de game nog wel een ontwikkelcyclus te gaan heeft. Welke game wel een releasedatum heeft gekregen, is Beast of Reincarnation.