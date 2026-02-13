Pragmata toont zijn wereld

De PlayStation State of Play had veel verschillende nieuwe content, ook voor Pragmata. Capcom lanceert de game binnenkort voor verschillende platformen.

Nog niet zeker of Pragmata je aanspreekt? Check dan zeker de nieuwe trailer die een kijkje geeft in de wereld van Capcom’s nieuwe game.

In de trailer valt niet alleen een post-apocalyptische New York te zien, maar maken we ook kennis met een aantal vijanden.

Naast een preview van de wereld, hebben we ook nog de informatie gekregen dat er vanaf nú een gameplay demo te downloaden valt voor de game. Misschien overtuigt de demo je genoeg om deze third-person shooter meets hacking te halen.

