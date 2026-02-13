Ghost of Yotei Legends aangekondigd – lanceert 10 maart 2026

Ghost of Yotei krijgt net als Tsushima ook een multiplayer DLC, gratis voor alle mensen met de base game. Deze Legends multiplayer DLC laat jou, samen met je vrienden, wederom toffe en uitdagende missies spelen in een mythische wereld met nét dat beetje meer fantasie dan de game zelf.

Ghost of Yotei Legends zal drie soorten missies bevatten, vier unieke classes en meerdere wapen soorten. Kruip in de huid van de Samurai, Archer, Mercenary of Shinobi en speel tegen leden van de Yotei Six! In april zal hier een update van komen die raids naar de game brengt.