Star Wars Galactic Racer toont gameplay

Er zijn een hele boel verschillende race games al op gaming platformen te vinden; Mario kart, Forza, Gran Turismo. Maar wat als je nu eens een Podracer game zou maken? Star Wars Galactic Racer is zo een game en vandaag toont het nieuwe gameplay beelden!

Met Star Wars Galactic Racer ga jij dus in het bekende Star Wars universum op een zogeheten Podracer de strijd aan tegen andere karakters en probeer jij als eerste over de streep te gaan. De podracers zijn al vaak te zien in de films maar het is dus nu ook mooi in een game uitgewerkt. Tijdens Sony haar State of Play zijn er nieuwe beelden uitgegeven over deze game.

Star Wars Galactic Racer

Wanneer we de trailer bekijken zien we dat een nieuwe racer de Galactic League betreed. Nu we hier toch zijn kunnen we gelijk mee doen in een friendly expedition race. Wat volgt in de trailer is een hele hoop vette gameplay stukken met veel chaos en snelheid. Star Wars Galactic Racer belooft dus een verhaal element te hebben maar ook veel omgevingen die zo geliefd zijn uit het Star Wars universum.

De trailer en snelheid van Star Wars Galactic Racer kun jij hier nog eens rustig op je eigen gemak bekijken.