Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2 aangekondigd

Metal Gear Solid lijkt helemaal terug want Konami kondigt vandaag de Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2 aan! Het tweede deel welk de oude games aan een nieuwe generatie gamers introduceert.

Metal Gear Solid mag dan zijn originele maker, Hideo Kojima, kwijt zijn maar de laatste jaren lijkt de franchise toch bezig te zijn aan een wederopstanding. Vandaag is dan het tweede deel in de Master Collection aangekondigd namelijk Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2. Dit gebeurde tijdens Sony PlayStation haar State of Play evenement.

Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2

Het leek eigenlijk een onmogelijke taak. Metal Gear Solid 4 naar de huidige generatie consoles brengen. Waarom? Metal Gear Solid 4 is oorspronkelijk namelijk uitgebracht op de Sony PlayStation 3. Met de PS3 weten we allemaal dat dit voor zijn tijd een hele krachtige console was, maar ook helaas een console waar ontiegelijk moeilijk mee te developen is. Hierdoor is ports uitbrengen uit die generatie nog best wel een opgave gebleken.

Heel lang leek Metal Gear Solid 4 dus gegijzeld te worden op Sony haar derde home console. Maar met de Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2 komt daar gelukkig verandering in.

Op bovenstaande video is te zien dat Metal Gear Solid 4, Metal Gear Solid Peace Walker en Metal Gear: Ghost Babel allemaal in deze collectie komen!

Er is meer

Dat was niet het enige nieuws van Metal Gear Solid vandaag want ook werd aangekondigd dat er een tijdelijke sale voor de eerste volume van deze games nu gaande is. Bovenop deze sale is er ook een patch live welk de game grafisch een stuk moet oppoetsen. Wij hebben de game destijds ook een review gegeven op de website welke je hier kunt lezen.

Ga jij deze nieuwe Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2 halen of laat jij hem aan je voorbij gaan? Laat het ons weten!