Pokémon XD Gale of Darkness in maart naar GameCube Classics

Iets later dan we misschien hadden gehoopt na de initiële aankondiging, maar Pokémon XD: Gale of Darkness komt in maart naar de GameCube Classics-catalogus op de Nintendo Switch 2.

Pokémon XD: Gale of Darkness wordt vanaf maart speelbaar op de Nintendo Switch 2. Hiervoor heb je wel een Nintendo Switch Online + Expansion Pass voor nodig. Je kunt de game vervolgens spelen via de GameCube Classics-catalogus. Een exacte releasedatum is nog niet gedeeld.

Hiermee hebben we de eerste Pokémon-game die oorspronkelijk verscheen op GameCube en zijn weg baant naar de Nintendo Switch 2. Hierna is het alleen nog wachten op Pokémon Colosseum. Het is merkwaardig dat Nintendo heeft besloten om Gale of Darkness als eerste naar de classic catalogus te brengen.

